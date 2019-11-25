Социальная проблема: в Литве получатели пособий работать не хотят

После того как парламент Литвы одобрил повышение "детских" денег до 70 евро, заговорили представители Биржай – они против такого решения, поскольку считают, что это увеличит количество людей, злоупотребляющих порядком - люди будут получать деньги и не будут работать. О том, что живущие на пособия люди не хотят работать, рассказали мэры Калварии и Ширвинтай. Мэр Ширвинтай привела и пример – семья из 5 человек получает в месяц пособия в размере 700 евро.

"Для меня как для мэра, как для матери – это тяжелая тема, – ответила на вопрос журналиста DELFI 11 о том, надо ли повышать "детские" деньги мэр Ширвинтай Живиле Пинскувене. – Мы могли бы дискутировать о получателях пособий, о людях, которые нуждаются в помощи, которым на самом деле нужна эта помощь, пособия, и о людях, которые этим злоупотребляют".

Пинскувене сказала, что "детские" деньги могут увеличиться и до 100 евро, и даже больше, но, по ее словам, надо контролировать выплату пособий. "Посмотрите, о чем идет речь: дайте людям, дайте людям, – и мэр привела пример. – Вот семья из 5 человек: отец не работает, мама не работает, приходят в Службу занятости, но предложи им работу, они не пойдут работать. Эта семья получает пособия на сумму 700 евро в месяц".

Пинскувене сказала, что, конечно, "нельзя говорить, что все одинаковы", а тех, кто злоупотребляет положением назвала "сознательно живущими на пособие". Кстати, она сказала, что люди, не желающие работать, злоупотребляют и другими льготами. "Они говорят: "Зачем мне работать? Мой ребенок тогда не получит питание, я не получу права первенства на посещение ребенком детсада и т.д., – сказала мэр, прибавив, что в Ширвинтай действует другой порядок. – Мы изменили порядок (...). Право первенства на получение места в детском саду есть у работающих родителей".

В передаче DELFI 11 мэр Калварии Винцас Пликайтис сказал, что он сталкивается с той же проблемой, хотя сказал, что повышение "детских" денег одобряет.

"С рождением ребенка растут расходы, – сказал мэр и прибавил, что и у них есть те, кто злоупотребляет пособиями. – Наши социальные работники ездят по домам, разговаривают с родителями (...). Я просмотрел позицию этих людей, видно, что они не хотят работать. Предлагай, что хочешь, они не хотят работать. Они привыкли жить на пособие".

Ни Пинскувене, ни Пликайтис не могли сказать, какое количество средств их бюджетов уходят на выплату пособий.