Инициатива "мести Ландсбергисам": части родителей придется платить больше

Министерство науки, образования и спорта Литвы рассматривает возможность отменить часть финансирования для частных школ. Парламентская фракция соцдемов просит министерство упразднить государственное финансирование частных школ. Руководство частных школ предупреждает, что цены на учебу вырастут.

DELFI напоминает, что консерватор Андрюс Кубилюс называет это предложение "местью Ландсбергисам".

"Заберем 60 млн. – пусть всем будет хуже. Отомстим всем... И еще отомстим Ландсбергисам. Почему рейтинги консерваторов растут, если наши падают? За это уничтожим частные школы", – иронично оценил эти идеи политик.

В частной школе Baltų šalis учатся 7 дошкольников и первоклассников. За обучение родители платят 150-250 евро в месяц. Школа получает и финансирование из госбюджета ("корзину учащихся").

Глава школы Baltų šalis Алина Синице сказала журналистам LNK, что деньги родителей идут на содержание школы, а не на выплату зарплат.

"Только на зарплаты, повышение квалификации и приобретение определенных средств. Все остальное содержание учреждения, скажем аренда дома, коммунальные услуги и прочее, поездки, это уже на деньги родителей", - сказала директор школы.

Однако в будущем школа может лишиться этого финансирования. Соцдемы просят не выплачивать частным школам "корзину учащегося", предлагая направить эти деньги на зарплаты педагогов и повышение качество образования в государственных школах. Сейчас, по их мнению, учеников государственных школ обижают. Они получают менее качественные услуги и вынуждены ходит к репетиторам.

Член фракции соцдемов Раса Будбергите сказала LNK, что менее состоятельные семьи вынуждены больше платить за учебу.

"А дети состоятельных родителей получают более качественную услугу иногда по более низкой цене", - сказала депутат.

Министерство уже подготовило соответствующий проект закона. Его еще должны оценить эксперты. Министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс сказал, что этот вопрос еще решают.

"Мы сейчас решаем этот вопрос. Решаем, можно ли выделять "корзину учащегося" заведениям, которые работают на получение прибыли", - сказал он.

Однако министр не спешит с принятием решения. По его мнению, сначала этот вопрос нужно решить юридически, надо услышать позицию Конституционного суда – могут ли частные школы получать финансирование и от государства и от родителей. В КС с этим вопросом обратились соцдемы.

"Мы должны найти юридическое решение вопроса, тогда принимать решение. Если так постановят, тогда частным школам, как и частным вузам, не будем выделять дотации, поскольку они работают на достижение прибыли", - сказал Монкявичюс.

Соцдемы говорят, что они в КС не обращались и ждут, что предпримет министерство.

"Не известно, нужно ли такое обращение. Мы ждем ответ министерства", - сказала Будбергите.

Новый закон позволит не финансировать только школы, которые являются ЗАО, их в Литве 13. Публичные учреждение и частные католические школы смогут получать дотации.

Директор Erudito licėjus Нериюс Пачеса сказал, что не понимает, в чем усматривают неравенство. "В данном случае семьи будут дискриминировать, если она решит отдать детей в частную школу - дети не получат "корзину учащегося". Вот в этом неравенство. Никак не понимаю, какое неравенство есть сейчас. Ведь одинаковую "корзину" получают все дети", - сказал LNK директор.

Частные школы видят и другие проблемы.

"Просто школы изменят свой юридический статус с ЗАО на ПУ или организацию. Но я повторяю, что это лишит их возможности получить кредитование в банках", - сказала глава Baltų šalis Синице.

Представители частных школ уверяют, что если школы лишат государственного финансирования, они не закроются, просто подорожают.

"Если нам придется компенсировать это финансирование, то цены придется увеличить на 10-15%", - сказал LNK Пачеса.

Всего на финансирование частных школ государство выделяет около 22 млн. евро. Государственным школам выделяют – около 700 млн. евро в год.