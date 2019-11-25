Участники дискуссии в студии DELFI: лектор Ценра полонистики ВУ, д-р Кинга Гебен, юрист Европейского фонда прав человека Эвелина Добровольска, социолог Моника Фреюте-Ракаускене, профессор Кафедры литуанистических исследований ВУ Мейлуте Рамонене, заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета проф. Павел Лавринец.

Начало трансляции в 14.00