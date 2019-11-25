За терминал СПГ Литва будет платить на 20 лет дольше: такое решение нужно было для компании Achema

Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять в кредит на содержание терминала сжиженного природного газа (СПГ) 135,5 млн. евро, в результате срок выплаты аренды терминала увеличится почти на 20 лет. Несмотря на то, что обещают снижение платы за газ для потребителей с Нового года некоторые специалисты говорят, что не понимают, почему Литва берет кредит, рискуя будущим, поскольку, если сейчас снизить расходы, то займ придется выплачивать до 2044 года.

Klaipėdos naftа берет в кредит у Nordic Investment Bank (NIB) 135,5 млн. евро.

Говорят, что деньги пойдут на погашение расходов на аренду терминала у норвежской компании Hoegh LNG (договор об аренде действует до 2024 г.), а возвращение займа затянется до 2044 года.

Директор Клайпедского терминала СПГ Арунас Молис, на вопрос DELFI и том, какая польза от этого займа будет Литве, сказал, что это скажется на более благоприятной цене для потребителей.

Около 10% акций KN принадлежат концерну Achemos grupė, кроме того эта компания является одним из крупнейших пользователей газа. На вопрос, учитывали ли интересы этой компании при принятии решения о займе, Молис сказал, что расходы хотели снизить для всех пользователей.

"Говорить, что беседовали с каждым акционером, было бы слишком сильным заявлением, но в принципе мы понимаем общий интерес, мы хотим, чтобы выгоду ощутили все потребители, а Achema тоже крупный потребитель газа.

Бремя будет снижено на 40% и эти деньги потребители газа сэкономят. Поскольку Achema - крупнейший потребитель газа, она сэкономит больше всех.

(...) Но мы гарантируем, что это решение будет на пользу всем клиентам KN", – сказал Молис, заметив, что пока он не может сказать, во сколько обойдется стоимость займа в 135 млн. евро, поскольку еще не подписан договор.

Если парламент одобрит такое решение, а KN подпишет договор с банком, то цена СПГ снизится с 1 января, а кредит Литва начнет выплачивать с 2025 года.

Ранее сообщалось, что KN планирует купить этот или другой терминал СПГ, однако на это тоже нужно взять займ. Ранее говорилось, что нужно будет взять в кредит 121-160 млн. евро.

По словам Молиса, точнее говорить о покупке терминала можно будет в следующем году, а поскольку на прошлой неделе правительство одобрило такой кредит, то в следующем году покупку терминала будут согласовывать с Еврокомиссией.

Молис сказал, что собственный терминал СПГ создаст Литве экономическую пользу, которая, по подсчетам, составит 100-400 млн. евро.

Он подчеркнул, что покупка терминала принесет пользу не только Литве, но также Латвии, Эстонии, Финляндии и Польше, но не совсем честно, что его содержание по большей части оплачивают только жители Литвы. Молис надеется, что будут заключены определенные соглашения с другими странами, получающими выгоду за счет терминала.

Он сказал, что если другие государства согласятся, то собранные деньги могут использоваться и на погашение займов, связанных с терминалом СПГ.

Несмотря на то, что займ KN в размере 135,5 млн. евро снизит расходы потребителей в Литве президент Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинас Нагявичюс сказал, что аргументы в пользу займа ему непонятны. По его словам, это может быть связано с интересами Achema, самого крупного потребителя газа.

Важно отметить, что не так давно бастовали работники предприятия, требовавшие увеличения зарплат, а главный акционер Лида Лубене с дочерью ходили в Минэнерго, говоря, что содержание терминала представляет риск для выживания предприятия.

Нагявичюс отметил, что немало вопросов вызывает и количество газа, которое Achemа планирует использовать в будущем.

"В данном случае - это классический способ перебрасывания расходов на потребителей газа. Только есть и еще один вопрос, останутся ли в будущем потребители газа вообще.

Я имею в виду, что все зависит от одной компании – Achemа, каким будет потребление газа в будущем. Согласно энергостратегии, Achema в будущем ежегодно планирует сокращение потребления газа за счет более эффективной деятельности, но правительство это не оценивает.

Achema сейчас использует больше половины газа, используемого в Литве, поэтому если она будет уменьшать потребляемое количество, то в Литве снизится потребление газа, а это означает, что некому будет возвращать займ в будущем", – сказал Нагявичюс, предположив, что Achema могли пообещать снизить цену на газ.

"Я не очень понимаю, откуда эта попытка снизить цену на ближайшие 5 лет. Если мы хотим снижать выбросы CO2, то другие страны ЕС повышают цену на газ, вводят акцизы, а мы пытаемся снизить цену.

Это желание политиков сейчас платить меньше, пусть даже за счет будущего", – сказал Нагявичюс.

DELFI пытался связаться с представителями Achema, высылал им вопросы письменно, но ответ не получил. Если ответ будет, то публикация будет дополнена.

По словам специалиста, одно из объяснений такого займа - нынешняя плата за терминал на внутреннем рынке значительно повышает цену на газ, а потребление понемногу снижается. А когда потребление снижается, жалуется и Achema, а в таком случае сложно обосновать необходимость покупки терминала.

Глава парламентской Комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис сказал, что такие планы вызывают немало вопросов.

"Интересно, какими будут последствия. Конечно, они могут быть и положительными. Некоторые оборудования, например, 9-й блок Электренай не работает из-за слишком высокой цены на газ. Если цена на газ снизится, он сможет производить электричество, это было бы положительным моментом", – сказал он, но вместе заметил, что пока неясно, какие ждут проценты, условия займа, сроки.

Подерис прокомментировал и планы на покупку терминала.

"Мы можем решать (покупать ли терминал СПГ) до 2024 года, но сделаем это сейчас, вопрос, не попадем ли мы в капкан. Мы уже определились в вопросе обязательной закупки , платим на 22 млн. евро дороже, чем на рынке. Вопрос в том, не слишком ли все рано? Минэнерго считает, что потребление газа в будущем увеличится, но с кем бы я ни говорил - с эстонцами, латышами, они говорят, что планируют сокращение потребления газа. Тут, оценив все, нам надо думать, покупать ли терминал вообще", – сказал он.

DELFI напоминает, что на прошлой неделе правительство Литвы одобрило гарантии на два займа – на снижение расходов на содержание терминала (135,5 млн. евро) и на приобретение терминала СПГ (до 160 млн. евро).