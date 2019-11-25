Синоптики рассказали, какая погода ждет на этой неделе

В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон арктического происхождения. Особых прояснений не ожидается, но и осадков не будет. В некоторых местах возможен небольшой снег или дождь. Будет дуть юго-восточный ветер. Утром будет холодно - на востоке и на севере ниже нуля, -1-3 градуса, такая температура сохранится и днем. В Мариямпольском, Каунасском и Таурагском округах будет около 0, у моря 1-2 градуса тепла.

Во вторник без особых перемен, только температура будет немного выше. Ночью во многих районах будет 0-3 градуса мороза, днем от 1 градуса мороза на востоке до 3-4 градусов тепла на взморье. Вероятность осадков невелика, однако по-прежнему ожидается высокая облачность. По-прежнему будет дуть юго-восточный ветер, скорость ветра 5-10 м/с.

В среду из Западной Европы приблизится мощный циклон, который принесет осадки и более теплую массу воздуха. Ночью дождь пройдет на западе, а днем в основном на севере страны. Ночью и утром возможен дождь при минусовой температуре, на большей части территории страны все еще будет 0-3 градуса мороза. Днем ветер сменится на южный, температура поднимется до 1-6 градусов тепла.

В четверг будет тепло, но сыро. В большинстве районов будут идти дожди, местами с мокрым снегом. Ночью более обильные осадки ожидаются на юго-востоке, днем на взморье и в Жемайтии. Снова усилится ветер. Ночью будет 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

В пятницу погода будет не только дождливой, но и ветреной. Дождь пройдет почти повсюду, ветер усилится до 15-17 м/с. Ночью будет 2-6, днем 4-8 градусов тепла.

В выходные ветер сменится на северо-западный, снова ожидается похолодание.