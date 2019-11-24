Желание защититься от гриппа в Литве в этом году намного сильнее: когда уже поздно делать прививку?

В этом году вакцины были с опозданием прибыли в государственные медицинские учреждения, некоторые поступили в конце октября, а другие - в середине ноября. Жители обеспокоены: слишком поздно делать прививки. "Ни в коем случае", - говорит иммунолог профессор Витаутас Усонис, рассказывая, что нужно знать об этом.

Те, кто был привит от гриппа в этом году - спокойны, а те, кто еще нет, и хотят сделать это бесплатно, в недоумении: недостаточно того, чтобы государство не позаботилось о своевременном получении бесплатных вакцин для жителей Литвы, многим еще и не хватило... Государство в этом году, ожидая, что спрос будет выше, заказало еще 13 000 вакцин против гриппа. Бесплатных вакцин, вероятно, будет недостаточно для тех, кто хочет, поскольку в этом году потребность резко возросла.

Как ранее говорила представительница частной лаборатории, использование вакцины в этом году за полтора месяца почти втрое превысило сезон в прошлом году.

Анализ случаев смерти от гриппа за последние несколько лет показал, что люди не были не привиты, хотя большинство из них подвергались высокому риску и могли быть привиты за счет государственных средств.

Когда уже поздно делать прививку?

По мнению профессора Вильнюсского университета (ВУ) иммунолога Витаутаса Усониса, важно помнить, что для формирования иммунитета посредством вакцины требуется, по крайней мере, две недели, прежде чем организм подготовится к борьбе с вирусом.

"Еще не поздно, когда у нас есть эти две недели", - говорит профессор.

В идеале, рекомендуется делать прививку от гриппа в конце октября и начале ноября, когда вирус гриппа еще не распространился в Литву.

"Существуют оптимальные сроки, рекомендации, и жизнь вносит свои коррективы", - говорит иммунолог.

Обычно в Литве эпидемия гриппа объявляется в январе-феврале. По словам профессора Усониса, делать прививку не поздно и в этот период, но в этих обстоятельствах существует большая вероятность заболеть гриппом до того, как вакцина сформирует защиту.

"Было бы лучше подготовиться заранее, но если это не сработает, вы можете сделать это позже, но это все же лучше, чем ничего не делать", - комментирует доктор.

- Если я был вакцинирован вчера и сегодня я был в тесном контакте с больным человеком, а завтра я заболею, нет необходимости обвинять вакцину в том, что она была плохой, и нужно помнить, что иммунитет развивается в течение двух недель".

В этом году бесплатные вакцины против гриппа прибыли в Литву позже, и когда часть вакцинаций была получена государственными учреждениями здравоохранения, они были быстро использованы. Читатели DELFI жаловались на то, что они имеют право на получение вакцины бесплатно, но вакцины нигде не найти. После получения второй и последней партий вакцины были быстро использованы вновь. Даже в некоторых частных учреждениях вакцин больше нет, потому что они не ожидали такого спроса.

По словам профессора Усониса, существуют ограничения на поставки вакцин, которые заказывают очень рано - весной и в соответствии с доступным количеством. С весны до конца лета производится вакцинация, после чего проводятся необходимые исследования, а в сентябре-октябре вакцина доставляется.

"Если потребность в этой вакцине резко возрастает, откуда она может появиться? Производители производят столько, сколько есть заказов, планов и, кроме того, какой резерв они делают,- прокомментировал проф. В. Усонис. - Мы заказали количество вакцин, которые мы заказали. Но спрос в нашей стране значительно вырос в этом году".