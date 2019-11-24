Женщина развелась с мужем, но он продолжает жить с ней в одной квартире: не знаю, что делать

После развода мужчина остался в той же квартире, и на плечах женщины не только шестнадцатилетняя дочь, но и совершеннолетний сын-студент. Женщина плачет: стучала в двери ряда учреждений, но все равно не получала помощи.

"Ситуация сложная, я не знаю, что делать дальше", - говорит 52-летняя женщина (имя и фамилия редакции DELFI известны), которая решила развестись со своим мужем после почти 24 лет совместной жизни.

"Он терроризирует меня, проявляет насилие, я обращалась в полицию, но ничего не помогает. Социальные работники тоже ему помогают, а он хочет иметь дело со мной. Я уже не знаю, куда обратиться", - сказала она, рыдая.

Женщина, живущая в Вильнюсе, сказала, что одной из самых больших проблем в ее браке всегда был брат-близнец мужа, к которому он обращался за помощью и советом. "Я не знаю, чего ему не хватает, может быть, внимания. У брата мужа даже нет семьи, поэтому он объясняет нам, вмешивается в нашу семью, доказывает всевозможные догмы о том, как жить, что делать", - жаловалась женщина.

Она также жалуется на взгляд правозащитников на ее проблему, чувствует, что ее хотят лишить шестнадцатилетней дочери. "Муж жестокий, последними словами ребенка называет. Даже не воспринимает ее как личность. Можно сказать, что он не общается со своей дочерью с трехлетнего возраста. Он также бил сына, теперь все сказывается на здоровье. Ребенок - жертва", - продолжила женщина.

Женщина утверждала, что была настолько разочарована, что больше не знала, к кому обратиться: "Может быть, даже к президенту?"

После развода суд также присудил алименты ее шестнадцатилетней дочери, но мать настаивает на том, что этого недостаточно для всех расходов подростка. "Я требовала алиментов до 18 лет, а он терроризирует меня. А ребенку нужно одеться, пойти в клуб потанцевать, заниматься спортом, играть, веселиться, ходить в школу, ездить на экскурсии, жить и дышать", - сказала она, добавив, что суд обязал ее мужа выплачивать ей 200 евро, но она позже потребовала больше.

Женщина утверждает, что мужчина не в восторге от алиментов, но платит их. "А детям нужно одеваться и есть. Сын - студент, работы нет. Студенту трудно ее найти. Особенно медику. Повсюду дискриминация, - настаивала женщина. - Мы живем втроем, как-то нужно выживать и сохранить квартиру".

Недавно женщина устроилась на работу, но говорит, что ей было трудно работать, пока растила детей.

Между прочим, она утверждает, что и приезжающие специалисты, и ее муж призывают к продаже квартиры и переезду с детьми в другое место, но она говорит, что не рассматривает такой вариант.

Мать двоих детей говорит, что она общается со специалистами по защите прав детей около полугода, и теперь ее главная цель - заставить ее мужа переехать в другое место.

Женщина, которая прожила со своим мужем более двух десятилетий, говорит, что ее решение выйти замуж не исходило из большого чувства, а шло от совета ее родственников. "Сказали, хороший мужчина", - сказала женщина. - А теперь мы должны запирать комнаты в доме, ставить замки, иначе мы не сможем жить, неспокойно".

А когда начались все проблемы? "Я раньше не замечала, но мы были очень чужими. Я хотела развестись, когда моему сыну было шесть лет, но никто не хотел говорить со мной в то время. Разговор для него - как удар. Сказал, что я кричу, а я хотела просто поговорить и сказать, что я не хочу жить вместе", - продолжила женщина.

Она сказала, что уже дважды связывалась с полицией по поводу своего мужа и несколько раз звонили соседи из-за шума. Пока он не работает, то кричит, пьет, применяет насилие. "На детей ему все равно. И на первого, и на второго", - жаловалась женщина.

Где искать помощь?

Специалисты Государственной службы защиты прав ребенка сообщили DELFI, что ситуация им известна. Первый уровень угрозы был определен для несовершеннолетней девочки. Для этой семьи назначен консультант.

Министерство социальной защиты и труда определило, что женщина может обратиться за помощью в следующие места: Вильнюсский городской кризисный дом, Вильнюсский женский дом, Женский информационный центр, Центр управления кризисными ситуациями.

Юридическая помощь может быть предоставлена ​​Юридической клиникой Вильнюсского университета, Муниципалитетом города Вильнюс, а вторичная юридическая помощь для женщины может быть предоставлена ​​Государственной гарантированной службой юридической помощи.

Йовита Симнишкене, специалист-консультант в Женском информационном центре, рассказала DELFI, что женщина, находящаяся в такой ситуации, также может получить помощь в их центре. Кстати, она указала, что большинство женщин приходят, чтобы хотя бы просто выговориться.

"Она может прийти к нам и встретиться с консультантом службы поддержки, и мы обсудим всю ее ситуацию. Если мужчина проявляет насилие, консультант объяснит, как сделать так, чтобы женщина чувствовала себя в большей безопасности, - сказала Симнишкене, добавив, что центр также оказывает специализированную помощь. - Это помощь, которая выходит за рамки простого предоставления информации и консультаций".

Консультант сказала, что центр имеет доступ как к психологу, так и к юридической помощи.

Кстати, по ее словам, если женщина видит, что ей и ее детям дома небезопасно, она может найти временное убежище в Вильнюсском кризисном центре. По словам консультанта, пришедшая в любое время женщина может остаться тут как минимум на сутки.