Полиция начала расследование после появления на каунасской синагоге надписи Heil Hitler

Полиция начала расследование после появления на вывеске каунасской синагоги надписи Heil Hitler, прославляющей лидера нацистов Адольфа Гитлера.

"Такое происшествие зарегистрировано. Начато расследование", – сказал 23 ноября BNS пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

По его словам, расследование начато по факту разжигания межнациональной розни. За это полагается штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

Фотографией этой надписи в фейсбуке поделился председатель Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс. Он сказал, что это проявление антисемитизма.

"Я уверен, что это провокация, цель которой - не только запятнать еврейский молитвенный дом, но и День Литовской армии, Каунас - будущую столицу европейской культуры, а также Литву в преддверии года, объявленного годом евреев", – писал Гурявичюс.

"Все всякого сомнения – это проявление антисемитизма, и признаем - таких проявлений в последнее время становится все больше", – прибавил он.

Осенью этого года в Шяуляй и в Каунасском районе было зафиксировано 5 подобных случаев – появлялась свастика, перечеркнутая звезда ДавидаDovydo, в Шяуляй осквернен памятник предпринимателю Хаиму Френкелю.