В Вильнюсе и Таллине цены на горючее росли, в Риге не менялись

В Вильнюсе и Таллине на прошедшей рабочей неделе цены на горючее росли, в Риге не менялись, свидетельствуют данные агентства LЕТА.

Самый дорогой бензин и дизельное горючее были в Таллине, самые дешевые — в Вильнюсе.

В Риге цены на горючее стабильны уже четвертую неделю подряд, и в эту пятницу на АЗС "Circle K" литр бензина 95-й марки стоил 1,274 евро, литр дизельного горючего — 1,214 евро.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 2% до 1,169 евро за литр, дизельное горючее — на 0,9% до 1,095 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" бензин подорожал на 0,9% и стоил в конце рабочей недели 1,329 евро за литр, дизельное горючее подорожало на 1,6% — до 1,328 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе не менялась только в Таллине и составила 0,629 евро за литр. В Риге цена упала на 3,5% до 0,545 евро за литр, в Вильнюсе она выросла на 3,6% до 0,549 евро за литр.