В Литве отмечают День армии

23 ноября в Литве отмечают 101-ую годовщину Литовской армии, по этому случаю состоится торжественное построение и военные парады.

В Вильнюсе на Кафедральной площади состоялось торжественное построение войск, на проспекте Гедиминаса прошел военный парад.

В построении участвовали военные Литовской армии и военных из союзнических армий, размещенные в Литве - США, Нидерландов, Норвегии, Германии, Бельгии, сообщает Минобороны Литвы.

Датские и бельгийские пилоты миссии Воздушной полиции НАТО поздравили Литовскую армию полетом над Вильнюсом на истребителях F-16 Fighting Falcon.

В Каунасе в этот день в храме Св. архангела Николая состоялась торжественная месса, торжественное построение прошло в саду военного музея Витаутаса Великого.

В Вилкавишкском районе, в поместье Паэжяряй зачитали имена участников боев за независимость страны, батальон логистики им. Великого князя Литовского Витяниса представил военную технику, а Служба администрирования призыва оборудовала лагерь членов Литовского союза стрелков.

23 ноября 1918 года премьер-министр Литвы Аугустинас Вольдемарас подписал приказ Nr. 1, создав Совет обороны и приказал начать формирование первого полка Литовской армии.

Этот день отмечают как день создания Литовской армии.