Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается

В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы снизился почти на 10%, таковы данные результатов опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, по заказу издания Lietuvos rytas.

Согласно данным исследования, в Ноябре Науседу положительно оценили 72,8% участников опроса (в октябре таких было 82,5%).

Неблагоприятно Науседу оценили 8,7% респондентов (в октябре 3,3%).

Политолог Кястутис Гирнюс сказал, что рейтинг Науседы выше 80% был ненормально высоким и скорее всего был связан с политической эйфорией.

"Всегда так бывает, после выборов люди готовы думать о человеке очень хорошо", – сказал BNS Гирнюс.

По его словам, сейчас президент вынужден принимать решения, которые нравятся не всем избирателям.

По словам Гирнюса, на оценке президента могло сказаться напряжение в его отношениях с правительством из-за налогов, призыв повысить финансирование обороны, вето, которое налагалось на решения парламента.

"Люди видят, что этот человек необязательно решит все вопросы", – сказал политолог.

Директор Vilmorus Владас Гайдис сказал BNS, что на снижении рейтинга президента мог сказаться и тот факт, что он навещал свою дочь в Южной Корее, когда в Алитусе проходили работы по тушению серьезного пожара.

Науседа вступил в должность президента Литвы в июле 2019 года.