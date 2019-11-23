Согласно данным исследования, в Ноябре Науседу положительно оценили 72,8% участников опроса (в октябре таких было 82,5%).

Неблагоприятно Науседу оценили 8,7% респондентов (в октябре 3,3%).

Политолог Кястутис Гирнюс сказал, что рейтинг Науседы выше 80% был ненормально высоким и скорее всего был связан с политической эйфорией.

"Всегда так бывает, после выборов люди готовы думать о человеке очень хорошо", – сказал BNS Гирнюс.

Статьи по теме:
Президенты Литвы и Польши призывают не раскалывать НАТО  (6)
Науседа призывает ускорить синхронизацию электросетей  (5)

По его словам, сейчас президент вынужден принимать решения, которые нравятся не всем избирателям.

По словам Гирнюса, на оценке президента могло сказаться напряжение в его отношениях с правительством из-за налогов, призыв повысить финансирование обороны, вето, которое налагалось на решения парламента.

"Люди видят, что этот человек необязательно решит все вопросы", – сказал политолог.

Директор Vilmorus Владас Гайдис сказал BNS, что на снижении рейтинга президента мог сказаться и тот факт, что он навещал свою дочь в Южной Корее, когда в Алитусе проходили работы по тушению серьезного пожара.

Науседа вступил в должность президента Литвы в июле 2019 года.