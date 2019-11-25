В чем литовцы нагоняют норвежцев: несколько моментов раскроют секрет успеха

Это уже в крови или все-таки последствие долгого и последовательного просвещения? Сейчас все больше стран мира планирует ввести систему залога за тару. Представители стран, интересующиеся такой системой, едут в Норвегию или в Литву, чтобы почерпнуть опыт внедрения нового порядка.

В Литве система залога была введена меньше трех лет назад, и показала себя очень успешно, а в Норвегии она в этом году празднует свое 20-летие.

Лина, которая живет в этой Скандинавской стране, рассказала, что они с мужем сдают тару. В эту деятельность вовлечены и дети. По словам собеседницы, они еще тщательнее следят, чтобы тара оказалась в автомате по ее приему, особенно после того как недавно был повышен тариф залога.

Тару собирают и у тех, кто сам ее не может сдать

Лина порадовалась, что в Норвегии процедура возвращения тары удобная: в магазинах стоят автоматы, которые возвращают залог.

"В Норвегии редко можно увидеть валяющиеся бутылки. Я не знаю, почему люди так вовлечены в процесс, но я не исключаю, что и размер залога важен. Если берешь упаковку с 4 емкостями, а за одну единицу залог составляет 3 норвежские кроны (0,3 евро), то получается больше 10 крон (1 евро), их хочется вернуть", – сказала она.

Лина сказала, что заметила - в Норвегии есть организации, которые собирают бутылки у людей почтенного возраста, если они с трудом передвигаются и сами не могут вернуть тару. В таком случае выручка используется как один из источников финансирования этих организаций.

Она отметила, что тема экологии – глубоко укоренилась в сердцах норвежцев. Все стараются сортировать отходы, возвращать тару. Лина сказала, что детям эти ценности прививают с малых лет в школах: им рассказывают о том, что наносит вред природе, как надо сортировать отходы и т.д.

"Я заметила, что даже в специальном детском разделе одного ежедневника, постоянно пишут об экологии", – прибавила она.

20-летний опыт

В Норвегии живет 5 млн. человек. Во всей стране действует 3500 автоматов по приему тары. Через них собирают 97% всей тары, участвующей в системе. Кроме того, норвежцы могут доставить тару в один из 11 500 пунктов ручного сбора отходов, но там собирают всего 3% такой тары.

Согласно подсчетам, медиана возвращения тары в странах, где действует система залога, составляет около 82%, а Норвегии удалось добиться показателя в 91,7%. Именно поэтому к ним едут за опытом представители стран, намеревающихся ввести такую систему.

Норвежский оператор системы залога Infinitum сообщает, что всего 1 из 8 бутылок, которые море выносит на норвежское побережье, из Норвегии. Правда, система залога в Норвегии действует уже много лет. В этом году системе исполнилось 20 лет.

В отчете Infinitum за прошлый год сообщается, что было собрано 87,3% жестяных и 88,6% пластиковых бутылок. Еще лучше результат прогнозируют в этом году, поскольку после повышения залога в 2017 г. жители стали активнее возвращать тару. Залог за жестяные банки и небольшие пластиковые бутылки в Норвегии составляет от 1 до 2 крон (0,2 евро) и от 2,5 до 3 крон (0,3 евро) за большие пластиковые бутылки.

Согласно подсчетам, в прошлом году после повышения залога норвежцы вернули на 94 млн. единиц тары больше, чем в 2017 г. Всего было собрано 29 000 т пластика и алюминия.

Представители оператора указали несколько факторов, определяющих успех системы. Во-первых, это пользователи, которые добровольно сдают тару. Также успешность системе гарантирует эффективность работы автоматов по приему тары, которые спрессовывают тару, а это облегчает процесс ее перевозки. В системе задействованы и тягачи. Они привозят в магазин товары, а увозят тару.

Согласно подсчетам, в прошлом году в Норвегию приезжали 23 делегации, которые интересовались действием системы скупки тары: в их числе были делегации из Австралии, Бельгии, Болгарии, Франции, Беларуси, Индии, Китая Руанды, Сербии, Турции и Гонконга.

Шотландия, которая ввела систему залога за тару в 2017 году, тоже черпала информацию и опыт в Норвегии.

Успешные показатели – не только в Норвегии

Глава литовского оператора "Администратора системы залога" (Užstato sistemos administratorius) Гинтарас Варнас уверяет, что в этой сфере успешным можно считать не только пример Норвегии.

"Все страны, где внедрена система залога, можно назвать хорошими примерами, поскольку в них собирают и перерабатывают около 90% упаковок", – сказал он.

Норвегию, по его словам, называют одним из фаворитов потому, что там система залога появилась практически раньше всего - в 1999 году. Благодаря этому страна накопила немало опыта, которым она делится с другими странами.

"Пример Литвы не менее интересен. Внедрение этой системы было гармоничным, в течение небольшого отрезка времени был достигнут высокий результат сбора тары. Эта новая история внедрения и успеха привлекает внимание других стран, а мы с удовольствием делимся опытом", – сказал Варнас.

Во многих странах Евросоюза такой системы еще нет, они думают о ее введении, поскольку ЕС ввел требование - через 10 лет все страны должны собирать 90% упаковок. Как один из успешных способов достижения такого результата называют систему залога. Литве уже удалось достичь этой цели. В прошлом году в Литве вернули 92% всех упаковок (581,6 млн.).

Запуск системы играет важную роль

На вопрос, в чем секрет успеха Литвы, Варнас сказал, что в первую очередь - это хороший старт.

"В некоторых странах эту систему вводили постепенно – но от этого страдает вовлечение людей", – сказал он.

По словам Варнаса, успех системы зависит и от простоты. Кроме того, надо подумать об удобстве и доступности автоматов по приему тары: "Чем ближе место, где можно сдать тару, чем проще процедура, тем больше вовлечение людей".

Для удобства в Литве, в отличие от Норвегии, был установлен один размер залога на всю тару. Так легче посчитать, сколько денег ты получишь, сдав тару.

"Такой порядок действует не везде. Кроме того, в Литве установлены самые современные автоматы по приему тары – они значительно упрощают всю систему", – сказал Варнас.

По словам собеседника, важна и прозрачность системы. По его мнению, эффективнее всего, когда большая часть бремени содержания системы ложится на производителей и импортеров напитков, но важными партнерами являются торговцы, скупающие тару.

"Это меньше заметно, но является важной частью системы. Наш опыт показал, что чем прозрачнее система, тем меньше проблем возникает с партнерами", – акцентировал Варнас.