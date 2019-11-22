В Вильнюсе торжественно перезахоронены останки участников Восстания 1863–1864 годов

В пятницу в Вильнюсе состоялась торжественная церемония перезахоронения останков лидеров и участников Восстания 1863–1864 годов – они захоронены в часовне столичного кладбища Расу.

После торжественных месс гробы с останками лидеров восстания Сигизмунда Сераковского и Константина (Кастуся) Калиновского, а также ещё 18 повстанцев в ходе траурной процессии были доставлены из Вильнюсского кафедрального собора на кладбище Расу.

В честь повстанцев на кладбище Расу звучали салютные залпы литовской и польской армий.

Церемония состоялась при участии президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды, премьера Польши Матуша Моравецкого, вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, вице-премьера Украины по европейским и евроатлантическим вопросам Дмитрия Кулебы, священников различных конфессий.

Останки сопровождали роты почетного караула литовской и польской армий, в процессии также участвовал широкий круг жителей соседних стран, были флаги Литвы, Польши, Белаурси.

С пятницы по воскресенье у часовни кладбища Расу, где захоронены лидеры восстания и повстанцы будут стоять в почетном карауле литовские и польские скауты, представители Литовского союза стрелков. В выходные дни часовня будет открыта для посещения с 9 до 21 часа. Позднее гробы будут сложены в крипту часовни.





В прощальной речи президент Гитанас Науседа акцентировал, что общее прошлое литовского, польского, белорусского, украинского и других народов, боровшихся с царским режимом в XIX веке, вдохновляет народы к более тесным отношениям и сегодня.

По словам главы государства, как и в XIX веке лозунг "За вашу и нашу свободу" сегодня остается актуальным, поскольку является многозначным.

"Мы можем желать свободы друг другу, узко понимая "нас" и "вас", как современные нации, уважающие и чтящие традицию общего государства", – сказал литовский президент.

"Однако также мы можем желать свободы и другим народам, которым ее еще не хватает", – добавил глава государства.

По словам польского президента А. Дуды, произошедшая в пятницу в Вильнюсе торжественная церемония перезахоронения участников восстания позволяет осмыслить общность народов Центральной Европы и в прошлом, и в будущем. Она является необходимым фундаментом свободы, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Как и участники восстания 150 лет назад были солидарными людьми, так и мы, современные люди, хотим действовать вместе солидарно ", – подчеркнул А. Дуда.

По его словам, в пятницу чтут память участников восстания, а также всех погибших в борьбе за свободу.

"Мы прекрасно знаем эту характерную привычку, которую соблюдали со времен белого до красного царизма. В своей стране мы все еще находим могильные ямы с жертвами, партизанами антисоветской борьбы, убитых красным режимом. Сегодня вспоминаем и их, несгибаемых польских военных, литовских лесных братьев и других. Все они, и те, погибшие 150 лет назад, и 70 лет назад, герои свободы наших народов", – сказал президент соседней страны.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годах. С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были от даны близким для погребения, их тайно захоронили в месте, недоступном для общественности в то время - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гедиминаса в 1831 году.

Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.