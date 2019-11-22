"Новый калибр": автоматы, гаубицы, кольчуга и военные миссии. Армия Литвы с 90-х годов до наших дней Премьера на DELFI !

Для литовского государства начало 90-х годов стало переломным. Восстановление независимости означало переосмысление и отмену советских принципов – в экономике, политике, армии и других сферах. На момент январских событий 1991-го армии у Литвы еще не было, так что, строго говоря, главные городские объекты от советских войск защитило в основном обычное население, если хотите – гражданское общество.

Но процесс создания войск начался, потому что промедление было для независимой Литвы смертельно опасным.

Как практически с нуля создавалась Литовская армия в 90-х и что она представляет собой сегодня, мы рассказываем в шестой и заключительной серии проекта "Мы из 90-х" вместе с участниками тех событий и военными ВВС Литвы сегодняшнего дня.

25 апреля 1990 года был учрежден Департамент охраны края. Совсем скоро, 10 сентября 1990-го создана Служба охраны границы. В том же 90- м году, 20 декабря, учреждены офицерские курсы.

После трагических январских событий 1991 года встал вопрос о том, что защитникам Парламента, телебашни и других объектов надо придать официальный статус. Многие из них никакого отношения к военной службе не имели, зато имели желание защищать Литву, ведь угроза советского реванша сохранялась.

Вот как этот момент вспоминает Альбертас Даугирдас, тогдашний студент пединститута и защитник Парламента, а ныне – майор запаса армии Литвы:

"Вечером 13-го, когда уже стемнело, наконец снова встретили своих командиров, которые снова начали собирать свои отряды, команды, и вернулись обратно. Когда вернулись, написали ходатайства командованию. Командование одобрило, сказало: ''возвращайтесь, формируйте добровольческие подразделения и создавайте силы".

Уже 17 января 1991 года была создана Добровольная служба охраны края, в которую и приняли защитников объектов. Вскоре, 19 февраля, Верховный Совет принял Закон о добровольной службе охраны края.

Фактически в те же дни, 22 февраля 1991-го, учреждено Учебное соединение, поставившее целью подготовку литовских военных (позже – Бригада быстрого реагирования). 10 октября того же года у Литвы появился министр охраны края (министр обороны), которым стал Аудрюс Буткявичюс. В самом конце 91-го, 30 декабря, ряд военнослужащих получили первые официальные звания. Уже 1992-м было учреждено Министерство обороны, объявлен первый призыв. Тогда же возникла мотодесантная бригада Geležinis Vilkas (Железный волк), которая стала основой вооруженных сил Литвы.

К середине 90-х выявился целый ряд проблем, прежде всего финансовых. Тем не менее, Литва нашла возможность отправить за границу на обучение порядка тысячи молодых военных и экспертов. Нынешний министр иностранных дел Линас Линкявичюс был министром обороны дважды, в том числе с 1993 по 96 год. Вспоминает, что обязаловки не было: каждый, кто обучился за рубежом, имел возможность уйти на гражданку и заниматься своими делами. Но все же таких случаев было чрезвычайно мало.

''Военнослужащие, около 90 процентов, вернулись в систему обороны, – говорит Линас Линкявичюс. – Они тоже могли идти в бизнес, они все-таки молодые люди. Опять же, с хорошим обучением. Но они идеалисты, они все-таки верили в то, что они делают. Это было очень важно''.

Немало усилий было потрачено на то, чтобы победить в литовской армии традиции советской дедовщины. Для этих целей была создана Генеральная инспекция, а новобранцев перестали селить вместе со старослужащими. Сегодня сами солдаты признают, что проблема дедовщины в армии отсутствует.

Фактически с самого начала 90-х Литва поставила своей целью вступление в НАТО. Литовцы добивались этого последовательно и настойчиво, хотя кругом было немало скептиков. В 1999-м руководителями стран НАТО был согласован план вступления Литвы в Североатлантический альянс. Стремясь к натовским стандартам, в 2001-м автомат Калашникова заменили на винтовку AK-4, разработанную в Германии и сделанную в Швеции. И это был шаг в другую, западную культуру. 29 марта 2004-го Литва, Латвия и Эстония вошли в НАТО.

''Политическая элита понимала: нейтралитет это не путь для Литвы. Важным аспектом было то, что я называю ''концепция профессора Гудавичюса''. То, что исторически Литва – это часть Западной цивилизации'', – рассказывает военный историк Каролис Зикарас.

Огромный опыт литовские военные получили, участвуя в международных миротворческих и боевых миссиях. Одна из самых главных миссий проходила в Афганистане и длилась более 10-ти лет. Дело было не только в том, чтобы научиться стрелять. Задача стояла глобальная: сменить советское мышление на европейское, то есть понять, что солдат – это личность, которую надо уважать. Подполковник Валериус Шерялис. участвовал в афганской и иракской военных миссиях, где был военным советником и старшим представителем Литвы.

''Вот это изменение с 90-х действительно произошло, и даже некоторые офицеры, которые были не совсем правильные по отношению к своим подчиненным, они очень быстро менялись после того, как побывали в зоне операций и боевых действий, – говорит Шерялис. – Потому что тогда, в немирной обстановке, ты действительно понимаешь риск, ты действительно понимаешь последствия''.

После событий 2014 года, когда Росия оккупировала Крым, многое изменилось. Обязательный военный призыв, отмененный в 2008 году, возвратили в 2015-м. Каждая страна НАТО обязуется тратить на армию не меньше двух процентов ВВП, но в Литве (да и многих других странах-членах) это было формальностью. С этого года нужный показатель в Литве достигнут. Главное же в том, что прояснилась концепция государственной защиты.

''Мы оценили возможность того, что может начаться гибридная агрессия в одном или нескольких регионах Литвы. И вооруженные силы должны быть готовы к отражению этой гибридной агрессии, – говорит ведущий телепрограммы ''Поле битвы'' Александрас Матонис. – Поэтому на основе того, что имелось в литовской армии наилучшего к 2014 году, были созданы Национальные силы быстрого реагирования''.

Любое военное противостояние – это всегда борьба идей, концепций. И если осмысливать новейшую историю литовской армии, то главным достижением стало возрождение старинных идей доблести и свободы. К примеру, в армии есть Рота почетного караула, одетая и вооруженная по стандартам 14 века, то есть времени Великого княжества Литовского. А если есть идейная основа, то возрождение армии Литвы состоялось.