Главы Литвы и Польши: лидеры восстания – герои всех народов, стремившихся к свободе

Президенты Литвы и Польши призвали страны региона не делить лидеров Восстания против Царской России 1863–1864 годов на национальности, и заявили, что они являются героями всех народов, стремившихся к свободе.

В пятницу в Вильнюсе Гитанас Науседа и Анджей Дуда принимают участие в торжественной церемонии перезахоронения лидеров восстания Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского и еще 18 повстанцев.

"Нам нужно не разделять героев по принадлежности к тому или иному народу, а понять, что важнее всего была их борьба за свободу, а борьба за свободу объединяет все народы и делает их побратимами", – заявил журналистам Г. Науседа.

"Это важнейший инстинкт, важнейшая ценность, которой могут обладать народы. Лишь борьба за свободу сохранила народ как таковой", – добавил он.

Так президенты ответили на вопрос журналиста о том, какое влияние на сегодняшние отношения стран окажут дискуссии историков о происхождении лидеров восстания.

"Я очень рад, что белорусы считают господина Калиновского своим героем. Я бы сказал так: мы всех их считаем своими героями. Сегодня, с нынешний перспективы трудно ответить, кто чьим героем был", – сказал А. Дуда.

По его словам, подобные дискуссии между литовцами и поляками идут и по поводу поэта Адама Мицкевича, хотя ни одному, ни другому народу не стоит присваивать этого автора.

"Такие дискуссии не нужны, это наш общий поэт", – сказал польский президент.

"Также следует относиться и к героям восстания, я хочу подчеркнуть, что очень рад тому, что представители властей Беларуси будут на этом мероприятии", – добавил он.

Белорусские историки утверждают, что К. Калиновский оказал особо большое влияние на развитие нации.

К. Калиновский (1838 – 1864) – юрист, белорусский публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года. С 1863 года вошел в новое руководство восстанием. К. Калиновский добивался большей автономии Литвы и Беларуси. 9 февраля 1864 года был арестован, а 22 марта был повешен в Вильнюсе.

К. Калиновский был признан белорусским национальным героем в начале XX века, его не запрещали и советские власти, поскольку он придерживался левых взглядов.

Между тем, С. Сераковский (польск. Zygmunt Sierakowski) родился в Луцком уезде, Волынской губернии Украины.

В церемонии также принимают участие вице-премьеры Беларуси и Украины, представитель правительства Латвии.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годов. Лидеры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найден в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.