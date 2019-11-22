Зима не за горами: температура снизится до 0

В ночь на пятницу прогнозируют сильный ветер, под утро ожидаются прояснения, температура опустится до 1–4 градусов мороза, только на юго-западе будет выше 0, а на Куршской косе 3 градуса тепла.

В пятницу днем ожидаются небольшие прояснения, без осадков. Температура около 0, на востоке - ниже нуля, на взморье 1–3 градуса тепла. Холоднее всего днем будет в Зарасайском и Игналинском районах, там днем будет около 2 градусов мороза. Ожидается холодный ветер.

В субботу атмосферное давление увеличится, облака рассеются, осадков не ожидается. Утром будет 5–7°C, в западной части Жемайтии 3–4 градуса мороза, на взморье - около 0. Днем появится солнце, но будет холодно - не больше 2 градусов мороза в Аукштайтии и 2 градусов тепла на Куршской косе, по-прежнему будет дуть холодный ветер.

В ночь на воскресенье снова небо заволокут тучи, местами возможен небольшой снег, на взморье - морось. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем облака уйдут, небольшой снег возможен лишь местами, будет 1–3 градуса тепла, а на востоке - около 0. Ветер немного успокоится, но все равно останется холодным.

Холодно будет и в начале следующей недели. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем 1 градус мороза на востоке и 3 градуса тепла на Куршской косе.