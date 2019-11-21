Грандиозный план Вильнюса: о главной елке будут писать СМИ всего мира

Литовские города по традиции готовятся к Рождественским праздникам, которые невозможно себе представить без нарядных елок. Каунасская мэрия уже рассказала о своей идее для рождественской красавицы, а вот столица держит эту тайну в строжайшем секрете. Пока ее создатели немногословны: елка удивит всех, но увидеть ее можно будет только 30 ноября.

Представитель компании "Вильнюсский центр культуры" (Vilniaus kultūros centras) Паулюс Юргутис гарантирует, что елка будет впечатляющей.

"Один из главных символов зимних праздников – Рождественская елка – ежегодно поражает своей оригинальностью, тематикой и символикой. В последние 4 года вильнюсская главная елка блистала как на Кафедральной площади, так и в СМИ всего мира. Елка в этом году безо всяких сомнений будет впечатляющей", – уверяет он.

Огни на главной елке столицы зажгут 30 ноября в 19 ч. Однако создают рождественское настроение в городе уже сейчас. По словам Юргутиса, "праздник в городе будет ощущаться на каждом шагу, конкурс на лучшую рождественскую витрину в этом году в Вильнюсе был объявлен в середине октября".

В этом году на все работы по установке, украшению, демонтажу зеленой красавицы на Кафедральной площади выделено 90 000 евро, а в прошлом – 95 000 евро, два года назад - 45 000 евро.

Рождественская елка простоит в столице Литвы до 7 января 2020 года.

В прошлом году тема рождественской елки в столице была "Время".