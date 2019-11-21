Клайпедчанин вез в Латвию исторические ценности эпохи неолита

Литовские пограничники остановили на границе с Латвией автомобиль, в котором обнаружили исторические ценности эпохи неолита. Водитель автомобиля из Клайпеды был задержан.

20 ноября на дороге Клайпеда-Лиепая пограничники остановили ехавший в сторону Латвии автомобиль Audi 80 с литовскими номерами. Им управлял 72-летний клайпедчанин.

В багажнике автомобиля среди других вещей лежал старинный бронзовый браслет, каменный топорик-молоток и изделие из кости. Пограничники предположили, что это очень старые вещи, имеющие научную, историческую или культурную ценность.

Эти вещи осмотрели представители Клайпедского отделения Департамента культурного наследия и подтвердили подозрения пограничников. Эксперты констатировали, что это изделия эпохи неолита, по закону владение и продажа таких вещей запрещены.

Начато расследование. За такое нарушение закона подозреваемому грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый закрыт в КПЗ.

Автомобиль Audi 80 и обнаруженные ценные вещи находятся на пограничной заставе.