Советник президента: репутация страны может пострадать из-за недостаточного финансирования армии

Советник президента Литвы Йонас Витаутас Жукас предупредил в четверг, что недостаточный рост финансирования оборонного ведомства отрицательно скажется на репутации Литвы по отношению к союзникам по НАТО.

По его словам, если Литва не сможет выполнить соглашение между партиями об увеличении к 2030 году финансирования обороны до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), запросы страны на выделение дополнительных сил НАТО могут показаться неубедительными.

"Если мы этого не сделаем, то, может быть, не станем выполнять наши международные обязательства? Вот почему мы тогда говорим и обращаемся к НАТО относительно воздушной полиции, противовоздушной обороны, развертывания сил, если мы не в состоянии выполнить то, о чём договорились внутри страны", - сказал Литовскому радио (LRT) главный советник президента по вопросам безопасности.

"Это, разумеется, будет иметь некоторые негативные последствия для нашей репутации", - добавил бывший командующий Вооружёнными силами Литвы.

Он прокомментировал принятое в среду Комитетом Сейма по бюджету и финансам (БФК) предложение об изменении формулировки оборонных заимствований в Законе о государственном бюджете на 2020 год.

Такое предложение было сделано комитетом с целью сделать возможным заимствовать меньше, чем правительство планирует, отметили парламентарии.

БФК предлагает, чтобы оборонное ведомство могло брать кредит в размере не менее предусмотренного государственного финансирования обороны - 2,01% ВВП. Правительство в проекте бюджета предусмотрело возможность заимствования до 2,05% ВВП.

По словам председателя комитета, Валюса Ажуоласа, формулировку было предложено изменить из-за опасений возможного экономического спада и вытекающей из этого необходимости перераспределения денег в более чувствительные области.

Жукас сказал, что Совет национальной обороны, состоящий из руководства страны, решил в следующем году на нужды национальной обороны выделить 2,05% ВВП и 2,08% в 2021 году.

Нынешний проект государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение более 1 млрд евро на оборонные расходы, или 2,02% ВВП, принимая во внимание наиболее актуальные прогнозы экономического роста.

Советник главы государства сказал, что любая корректировка в Сейме "является признаком того, что от чего-то нужно отказаться".

Ситуация, по его словам, также вызывает вопросы о том, как будет расти финансирование обороны в будущем.

"Мы должны знать, какова перспектива, будет это соглашение (между партиями) соблюдаться или нет, или же будет новое соглашение", - сказал он.

"Это вопрос национального престижа, он заключается в том, выполняет ли государство свои договоренности", - добавил советник президента Литвы.

Члены Сейма начнут первое чтение проекта государственного бюджета на 2020 год на следующей неделе.