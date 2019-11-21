Прокуроры провели пресс-конференцию: в подвале одного дома в Литве обнаружен 1 млн. евро наличными

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) и прокуратура сообщают о необычном расследовании. Во время выяснения обстоятельств легализации полученного незаконным путем имущества в Каунасе был обнаружен 1 млн. евро наличными.

"Теневая" торговля ломом драгметаллов принесла большую прибыль нескольким жителям Вильнюса, связанным между собой родственными узами. Это выяснилось в ходе расследования, о котором рассказали каунасские прокуроры.

По данным представителей Каунасской окружной прокуратуры, в ходе расследования 20 ноября провели 21 обыск.

Во время обысков полиция обнаружила 1,030 млн. евро наличными. Подозревают, что эти деньги были получены преступным способом.

В ходе расследования была получена информация о том, что двое граждан Литвы - отец и сын, периодически ездят в Германию, Чехию и Польшу на автомобиле, перевозя части электрических приборов и катализаторов автомобилей, содержащих драгметаллы.

Выяснилось, что сам лом в Литву привозили из Украины. Те же лица, по данным правоохраны, несколько раз в год ездили в страны Евросоюза, откуда возвращались с большими суммами наличных.

Деньги (речь идет о суммах от 0,5 до 1 млн. евро) перевозили в специальных тайниках. Выяснилось, что деньги курьеры передавали проживающему в Тракай организатору "теневого" бизнеса.

"В начале этого года было начато расследование по факту отмывания денег. Проверяли информацию о передвижении средств, вели работу с немецкой правоохраной. Когда настал день X, провели соответствующие работы в Германии и Литве. Информация подтвердилась, обнаружили 1, 030 млн. евро наличными", – сказал глава Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

Правоохрана выяснила, как работала "теневая" схема: при помощи поддельных документов за границей покупали лом, содержащий драгметаллы, который в Литве очищали и потом, скрывая налоги, продавали в других странах ЕС.

По предварительной оценке, "теневая" торговля приносила огромные доходы. В Германии фиксировали :теневой" оборот в 200 млн. евро, в Литве - около 10 млн. евро.

По словам прокуроров, деньги были обнаружены в сейфе в подвале одного жилого дома. Задержаны трое подозреваемых, им предъявлены обвинения. Одному из задержанных суд назначил меру пресечения в виде ареста, двоим другим назначены более мягкие меры пресечения. Все трое подозреваемых - родственники.

Подробности об этом расследовании прокуратура представила 21 ноября во время пресс-конференции, в которой приняли участие сотрудники прокуратуры и СРФП.