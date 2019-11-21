В школе с лестницы упал юноша в инвалидном кресле: начато расследование

19-летний юноша с синдромом церебрального паралича упал с лестницы и получил травму черепа. Паневежская школа, в которой учатся тяжело больные дети, оборудует специальные заграждения, чтобы не повторилось подобное несчастье.

Глава школы велел установить на лестнице специальное заграждение. Представители школы рассказали, что юношу в инвалидном кресле-коляске ненадолго оставила в коридоре помощница учителя, которая ушла за другим юношей.

Директор школы Пятрас Лейкаускас сказал журналистам телеканала LNK, что все произошло очень быстро.

"Все случилось очень быстро, один маленький ребенок просто захотел по-дружески покатать юношу в кресле, не удержал кресло, и оно с юношей упало с лестницы", – рассказал директор.

Юноша в кресле-коляске был пристегнут, он ударился головой об стену. Пока ехала скорая, к голове пострадавшего прикладывали лед.

Завуч школы Бируте Красуцкене сказала: "К счастью, это только трещина, оперировать не придется".

Представители школы сказали, что такое несчастье произошло в первый раз, пока неизвестно, какие действия предпримут родители пострадавшего. Юноша находится в этой школе с 13 лет. Начато расследование. Его проводит как полиция, так и администрация школы.

Близкие молодого человека отказались делать публичные заявления.

Врачи сказали, что такие травмы - серьезные, нередко они имеют неприятные последствия.

Замдиректора Паневежской больницы Миндаугас Вайткус сказал LNK, что часто после такой травмы пациенты восстанавливаются.

"Последствия могут быть разные, может быть и кома, может быть летальный исход. Но часто пациенты восстанавливаются", – сказал врач.

В Паневежской школе для больных детей учатся тяжело больные дети и молодые юноши и девушки с тяжелыми физическими недугами или расстройством интеллекта.

Сейчас в школе 130 учеников. С ними работают около 50 педагогов, их помощников и других специалистов. Администрация школы не считает, что это несчастье произошло из-за халатных действий помощницы учителя. Она считает это случайностью.