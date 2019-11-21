Президент Польши в Литве: почтит лидеров восстания и встретится с руководством страны

В Литву с двухдневным визитом прибывает президент Польши Анджей Дуда.

В четверг он встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, а в пятницу примет участие в похоронной церемонии командиров восстания XIX в.

Г.Науседа и А.Дуда обсудят политические и экономические отношения, вопросы региональной и энергетической безопасности, сотрудничество в повестках дня НАТО, Европейского союза и Восточного партнёрства.

В пятницу президенты и их супруги в Вильнюсе примут участие в похоронах лидеров восстания Зигмантаса Серакаускаса, Константинаса Калинаускаса и ещё 18 повстанцев.

В церемонии также примут участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, представители правительств Латвии и Украины.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 гг. Командиры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найден в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.

А.Дуда в четверг возложит цветы у Мавзолея польского маршала Юзефа Пилсудского на вильнюсском кладбище Расу.