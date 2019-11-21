Литва купит у США 200 бронированных внедорожников

Агентство военных закупок подписало в четверг соглашение с министерством обороны США о покупке 200 бронированных внедорожников JLTV производства компании Oshkosh Defense.

Ранее Министерство обороны Литвы объявило, что техника обойдётся почти в 150 млн евро.

Это будет второе по величине приобретение в истории Вооружённых сил Литвы после покупки бронетехники Boxer. Бронированные внедорожники будут нацелены на различные подразделения в армии.

В настоящее время литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

Первые машины должны прибыть в Литву к концу 2021 года, а последние - к 2024 году. Они будут переданы в Сухопутные войска и Силы специального назначения.

"Это усилит поддержку Сухопутных войск, Сил специальных операций и конкретные возможности разведки, артиллерии и логистики", - заявил журналистам министр обороны Раймундас Кароблис после подписания договора.

"Это самый современный бронированный внедорожник в мире на сегодняшний день, с действительно отличными характеристиками и безопасностью для военнослужащих. Он определённо будет использоваться не одно десятилетие", - добавил он.

По случаю подписания контракта один образец внедорожника был доставлен к зданию Минобороны.

Договор предусматривает, что Литва может купить ещё 300 машин, когда возникнет такая необходимость.

По словам Кароблиса, это будет решено к концу первой части контракта в 2024 году с учётом финансирования и приоритетов оборонной системы.

По словам министра, приобретённые внедорожники понадобятся как для обеспечения обороны Литвы, так и для участия в международных операциях.

Подписавший контракт Сигитас Джекунскас, руководитель Агентства оборонных ресурсов, заявил журналистам, что оснащение внедорожников будет отличаться в зависимости от поставленных задач. По его словам, машины будут иметь более десяти конфигураций.

Маркус Мишель, временный поверенный посольства США в Литве, сказал, что "это не просто приобретение".

"Это действительно сильный символ и знак особо прочных и продуктивных отношений между США и Литвой", - сказал дипломат.

Майк Айви, вице-президент Oshkosh Defense, сказал, что купленные Литвой внедорожники используются в армии США, их намереваются приобрести Словения, Черногория и Великобритания.