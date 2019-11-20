Президент Литвы побывал на полигоне и встретился с союзниками: они помогают нам стать сильнее

Президент Гитанас Науседа, посетивший военных на полигоне в Пабраде, говорит, что партнёры по НАТО помогают литовским войскам становиться крепче, а Альянс является основным гарантом безопасности Литвы.

Одетый в военную униформу глава государства на полигоне в районе Швянчёниса посетил батальон из полутора тысяч военнослужащих Соединённых Штатов Америки и Германии.

"Это укрепляет мораль, это показывает, что мы не одиноки. Это даёт нам возможность стать лучше, тренируясь и участвуя в учениях с действительно очень опытными солдатами из других стран НАТО", - сказал Г.Науседа журналистам.

"Я действительно доволен тем, что здесь увидел, тем, что видел в Рукле, и я уверен, что мы работаем очень серьёзно, идём вперед и укрепляем нашу способность защищать себя, если такие проблемы возникнут", - добавил он.

Президенту была представлена ​​информация о завершившихся на прошлой неделе международных учениях "Железный волк", в которых приняли участие около 3 тыс. военнослужащих и почти тысяча единиц военной техники.

От лагеря американского контингента до расположения немецких военнослужащих президент ехал на американском танке Abrams.

"Американский офицер (...) сказал мне, что когда-то он хотел стать врачом, но сел в этот танк, поездил, выстрелил в первый раз и понял, что никуда больше не пойдёт, он останется в армии», - сказал президент.

"Со мной этого не случилось, наверное, уже слишком поздно менять профессию, но на самом деле танк идёт как Mercedes - так плавно и красиво", - сказал Г.Науседа.

У Литвы "смерть мозга" не произошла

Глава государства также заявил, что "НАТО является нашим основным щитом безопасности" и призвал "не делать из него решето и не пробивать в нём дыры".

Так Г.Науседа сказал, в очередной раз реагируя на интервью, опубликованное президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале ноября, в котором он сказал, что НАТО перенесла "смерть мозга", и посетовал на отсутствие координации планов Европы и Америки.

"Мы можем говорить и очень критически, даже, возможно, ставить под сомнение те вещи, которые мы не пересматривали в течение многих лет, но покажите мне, что вы можете придумать лучше", - сказал Науседа.

Он утверждал, что НАТО можно укрепить: "Смерть мозга может произойти в НАТО только в том случае, если у всех её членов отомрёт мозг. У Литвы гибель мозга действительно не случилась, гибель мозга, конечно, не произошла и у многих стран НАТО".

По словам президента, Литва будет и впредь, с целью увеличения вклада союзников в безопасность страны, активно поднимать вопрос о замене миссии воздушной полиции в странах Балтии на Миссию противовоздушной обороны. Это будет означать, что несущие здесь дежурство истребители союзников могут в случае кризиса выполнять боевые задания.

Г. Науседа, вступивший в должность в июле, также сказал, что во время своего президентства он будет стремиться помешать Литве экономить на собственной безопасности, в противном случае "мы можем получать пенсии от другого государства".

Г.Науседа в сентябре посещал военную базу в Рукле.