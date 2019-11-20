Диспетчер аварийной службы сообщил в полицию, что на улице зафиксирована высокая концентрация газа. Полиция закрыла часть улицы около ул. Карю Капу.
Водителей просят выбирать другой маршрут.
20 ноября, в 13.03 ч., аварийная служба сообщила о том, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. В.Грибо и Карю Капу во время ремонта газопровода была повреждена газовая труба.
Диспетчер аварийной службы сообщил в полицию, что на улице зафиксирована высокая концентрация газа. Полиция закрыла часть улицы около ул. Карю Капу.
Водителей просят выбирать другой маршрут.