В Кедайняйском районе волки напугали школьников

В Кедайняйском районе волки стали головной болью даже для людей, которые заступаются за этих хищников, пишет rinkosaikste.lt.

Волки не только режут скот, но и пугают местных жителей. Животные бесстрашно подходят к человеческому жилью. На этот раз волки напугали детей в Кракяйском старостве, которые шли в школу.

Волки подошли к детям так близко, что дети смогли их даже сфотографировать.

"В окрестностях Пашушвиса снова появились волки. Когда поступила информация, я с социальным работников, отправился в указанное место. Мы узнали, что волка видели дети, которые шли к остановке школьного автобуса", – сообщил староста Кракяй Эрнестас Барчас.

Он информировал об этом администрацию кракяйской гимназии им. Микалоюса Каткуса. Староста созвал совещание, на котором решали вопрос, что надо предпринять, чтобы подобное не повторилось.

"Я встречался с директором гимназии Аланасом Магилой. Директор решил, что детей, живущих в стороне от дороги, автобус должен подбирать ближе к домам. Хочу поблагодарить директора за то, что он уделил этой информации должное внимание и оперативно принял решение", – сказал Барчас.

Портал Rinkos aikštė уже писал, что охотники отмечают изменения в поведении серых хищников – они стали смелее, подходят близко к человеческому жилью. Поскольку в лесах практически не осталось кабанов, волки охотятся на косуль. Нередкко они зарятся и на легкую добычу – телят, коз и овец. Пасущийся скот - легкая добыча для волка.