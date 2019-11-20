Министерство рассматривает отказ от дополнительных выходных для родителей

Индра, воспитывающая одного ребенка, после Нового года планирует выходить на работу. По действующим сейчас законам, она не может претендовать на дополнительный выходной. Он полагается родителям двух детей до 12 лет. Родителям, воспитывающим трех и более детей, дают два дополнительных выходных в месяц. Индра сказала, что пока не думала, будет ли пользоваться дополнительным выходным, если его узаконят, сообщает LNK.

"Все зависит от работодателя. Если он гибкий, то неважно будет дополнительный выходной или нет. Если работодатель четко фиксирует твое время, ему важно, сколько времени ты проводишь на работе, а не что ты за это время сделал, то и два выходных не помогут, это может мешать работодателю. Конечно, было бы лучше, если бы на такой выходной могли претендовать и родители одного ребенка", – сказала журналистам LNK Индра.

Другие мамы сказали, что внимание многодетным семьям приводит к игнорированию семей с одним ребенком и родителей-одиночек.

"Один, два или три ребенка должны получать одинаковое внимание со стороны родителей. Мне кажется, что и тем, кто воспитывает одного, надо предоставить такую возможность", – сказала одна из женщин.

Возможность дать родителям такой выходной предложил президент Литвы Гитанас Науседа. Его советник Симонас Крепшта сказал, что не все работодатели благосклонно относятся к дополнительным выходным.

"Очень немногие работники пользуются своими привилегиями, которые им даны законом. Не все работодатели благоприятно относятся к дополнительным выходным, которые по закону полагаются некоторым работникам уже сейчас. Мы считаем, что это был бы дополнительный импульс говорить с работниками, для диалога", – сказал советник.

Работодатели говорят, что предложенные президентом поправки обойдутся в сотни миллионов евро. Представитель Литовской конфедерации работодателей Витаутас-Видмантас Зимницкас сказал LNK, что этот ущерб будет ощутимым.

"Это достаточно ощутимый убыток, понимаете, не будет создан ВВП, но работу кто-то должен сделать. Мы либо отключаемся, либо должны дополнительно организовать рабочую силу", – сказал Зимницкас.

По словам собеседника, работодатели и сейчас проявляют гибкость. Поэтому нет необходимости вводить дополнительные выходные для родителей, воспитывающих одного ребенка. А профсоюзы говорят, что располагают совсем иной информацией.

"В государственном секторе мы особых проблем не видим. Однако в частном, особенно это касается работников, работающих по сменам или по другому графику, проблемы есть. Ведь кто-то должен их подменять, это осложняет ситуацию", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Когда выяснилось, что на Трехстороннем совете не удастся найти единогласное решение по этому вопросу, Министерство социальной защиты и труда предложило вообще отказаться от таких дополнительных выходных. Вице-министр Эгле Радишаускене сказала, что стоит подумать о других механизмах.

"В других странах есть определенное количество выходных в год. Их можно использовать и для присмотра за детьми и для ухода за больными родителями. И прочее. Просто надо думать о других механизмах", – сказала она.

Эти поправки к Трудовому кодексу коснутся около 300 000 человек.