Пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас информировал BNS, что этот день Сквернялись взял для восстановления организма.
"Премьер-министр следует рекомендациям врачей, согласно рекомендациям, один день надо выделять для восстановления организма", – сказал Бержинскас.
20 ноября ВРИО премьера назначен министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Он будет руководить заседанием и совещанием правительства.
Сквернялис в конце августа сообщил, что болен лимфомой, поэтому в некоторые дни ему надо будет проходить процедуры. В эти дни он не сможет находиться на работе.
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декреты, разрешив Сквернялису брать больничные до 8 ноября.