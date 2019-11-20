В среду премьер-министр Литвы взял больничный

20 ноября, в среду, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис взял больничный на один день, сообщает правительство.

Пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас информировал BNS, что этот день Сквернялись взял для восстановления организма.

"Премьер-министр следует рекомендациям врачей, согласно рекомендациям, один день надо выделять для восстановления организма", – сказал Бержинскас.

20 ноября ВРИО премьера назначен министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Он будет руководить заседанием и совещанием правительства.

Сквернялис в конце августа сообщил, что болен лимфомой, поэтому в некоторые дни ему надо будет проходить процедуры. В эти дни он не сможет находиться на работе.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декреты, разрешив Сквернялису брать больничные до 8 ноября.