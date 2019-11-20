"В среду мы приглашаем на опрос члена Сейма И. Розову и В. Томашевского, которые должны ответить на наши вопросы, их подготовили как оппозиция, так и правящие", – сказал накануне заседания глава КНБО Дайнюс Гайжаускас.

По словам главы комитета, И. Розовой будут заданы вопросы "о той ситуации, когда запрашивалось разрешение на работу с секретной информацией, почему та или иная информация была скрыта, чувствовала ли она, что ее использовали через других лиц".

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Комментируя приглашения В. Томашевскому, глава комитета добавил, что такое решение приняли другие члены КНБО, он бы пригласил главу ИАПЛ-СХС позднее, после опросов И. Розовой и других политиков.

В конце октября Комитет по национальной безопасности и обороне завершил опросы представителей Департамента госбезопасности (ДГБ), тогда по причине рассмотрения проекта бюджета в заседаниях комитета была сделана пауза.

Инициатива провести парламентское расследование утаенных контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер Сейма Викторас Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не позволить И. Розовой работать с секретной информацией.

В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Альянсу русских, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Сама И. Розова считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об И. Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об И.Розовой.

В Сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

Розова не считает себя угрозой национальной безопасности

Член Сейма Литвы Ирина Розова заявляет, что не видит в справке Департамента госбезопасности (ДГБ) никаких своих действий, которые бы создавали угрозу национальной безопасности.

"Меня не убедило то, что было написано в этом ответе, поскольку были описаны какие-то мои встречи, но реальных действий, из-за которых я могла бы стать угрозой национальной безопасности, я не заметила", – заявила И. Розова в среду на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Глава НКБО, начавшего опрос И. Розовой, Дарюс Гайжаускас спросил у депутата, согласна ли она с аргументами, изложенными в документе ДГБ, в котором рекомендуется не выдавать ей разрешение на работу с секретной информацией.

Член комитета Лауринас Кащюнас спросил у парламентариев, почему она не воспользовалась возможностью обжаловать решение в суде, если чувствовала себя правой. И. Розова ответила, что, обдумав ситуацию, она хотела это сделать, но уже истек месячный срок обжалования – об этом она сожалеет.

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), проводящий расследование связей члена Сейма Литвы Ирины Розовой с российскими дипломатами, в среду начал опрос самой И. Розовой. На заседание также приглашен и лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский.