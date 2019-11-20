Правительство Литвы решит вопрос гарантии под кредит СИБ для Klaipedos nafta

В среду правительство рассмотрит гарантию государства под кредит Северного инвестиционного банка (СИБ) на сумму в 135,5 млн евро для оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta. Получив кредит, компания сможет на более длительный срок распределить расходы по содержанию Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), которым управляет.

Правление Klaipedos nafta решило позаимствовать у СИБ до 135,5 млн евро, в рамках кредита на 26 лет с госгарантией. Кредит будет предназначаться для покрытия расходов по содержанию судна-хранилища терминала Independence, расходы будут распределены до 2044 года.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас выразил BNS надежду на то, что до конца года будут приняты все решения, необходимые для снижения так называемой составляющей безопасности терминала для потребителей с 1 января.

"Я не сомневаюсь, что при наличии одобрения госгарантии со стороны Сейма соглашения будут подписаны до Нового года", – сказал Ж. Вайчюнас, отвечая на вопрос о дате подписания договора с СИБ.

До конца 2024 года, когда завершится договор Klaipedos nafta об аренде судна-хранилища терминала Independence с норвежской компанией Hoegh LNG, так называемая составляющая безопасности терминала сократится на 27 млн евро в год. Подобная помощь государства уже согласована с Еврокомиссией. Насколько она сократиться с 2024 года, когда судно будет выкуплено, не сообщается.

В конце 2018 года сообщалось, что годовые затраты на деятельность Клайпедского терминала СПГ составляют около 66 млн евро в год (без назначенных поставок), планировалось что уже с середины 2019 года они снизятся на 23 млн евро до 43 млн евро, а в 2024 – до 40 млн евро, в 2034 году - до 37 млн евро, а в 2043 году – до 35 млн евро.

Правление Klaipedos nafta также поручило компании до конца апреля 2020 года договориться с банками о кредите для приобретения судна-хранилища, а также одновременно согласовать госпомощь с ЕК. Ранее сообщалось, что для этого потребуется позаимствовать еще 121-160 млн евро.