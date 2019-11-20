20 лет Польши в блоке НАТО: большой путь и ответы на клише в российских СМИ

Польские эксперты – о новой эре, дядях из Вашингтона и Брюсселя и развитии собственных технологий.

«…Россия и НАТО, на основе твердого обязательства, принятого на высшем политическом уровне, будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве.

…Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Настоящим Актом подтверждается их решимость наполнить конкретным содержанием общее обязательство России и НАТО по созданию стабильной, мирной и неразделенной Европы, единой и свободной, на благо всех ее народов».

Читая эти строки сегодня, можно подумать, что перед нами – типичный пропагандистский материал, со свойственными текстам подобной направленности пафосом и категоричностью. А между тем, это выдержки из преамбулы Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора, подписанного в 1997 году – незадолго до самого масштабного расширения НАТО на Восток.

За годы существования документа у партнеров по безопасности в Европе и мире накопилось друг к другу немало претензий, которые часто становятся информационными поводами. Польша – своеобразные ворота Евросоюза и НАТО для жителей Калининградской области. Возможно, поэтому ей по-соседски уделяется особое внимание федеральной и местной прессы, особенно когда дело касается североатлантического альянса.

К 20-летию Польши в НАТО мы постарались найти ответы на наиболее язвительные замечания российских СМИ в адрес ближайшего соседа среди высказываний польских дипломатов, политиков, экспертов, журналистов из открытых источников.

Но для начала немного статистики. В 2019 году Центр изучения общественного мнения (CBOS) провёл репрезентативный опрос, который показал, что членство Польши в НАТО считают гарантией независимости 62 % поляков, 42 % респондентов считает вступление в Альянс историческим событием. 44 % опрошенных поддерживают вступление страны в Североатлантический блок, еще 36 % - скорее поддерживают, категорически против - только 0,5%. Каждый пятый респондент (19%) ответил, что членство в НАТО – просто одна из форм подчинения чужой державе, в 2014 году подобным образом отвечал каждый четвертый поляк (26%). Кроме того, 65 % не имеют ничего против присутствия в стране войск другого государства.

Теза: Членство в НАТО – это добровольный отказ от суверенитета

«И авиабаза, и "Форт-Трамп", и склад для американской военной техники. Варшава, похоже, готова на все, лишь бы в очередной точке Польши развевался американский флаг. Наверное, так и выглядит отсутствие суверенитета». (Источник: https://radiosputnik.ria.ru/ С самоубийственным удовольствием: Польша делает себя вероятным полем боя.)

Антитеза – «Вхождение в этот блок означало принятие на себя как значительных обязательств (например, в сфере гражданского контроля над армией, чего не было в польской традиции), так и определенных действий в будущем в рамках, предусмотренных Вашингтонским трактатом. Членство в НАТО приводит к тому, что польские вооруженные силы включаются в надгосударственные структуры, совершается обмен военными тайнами, а наши солдаты бывают под командованием офицеров из других стран. Всё это означает очевидную передачу надгосударственной структуре полномочий, которые раньше считались существенными для суверенности страны. В рамках этой структуры все члены равны и решения принимаются единогласно. Хотя, конечно, решающий голос в НАТО принадлежит Соединенным Штатам, мы не имеем здесь дело с классическим случаем уступки суверенитета формально или фактически, в пользу доминирующего государства (как это было в рамках Варшавского договора). Мы не можем себе представить ситуацию, когда США или другие страны-члены НАТО угрожают нам военными или экономическими последствиями в случае не подчинения их воле».

Профессор Здислав Найдер, бывший директор польской службы вещания Радио «Свободная Европа». (Источник: www.omp.org.pl)

Теза: НАТО (а точнее США) вынуждает Польшу покупать устаревшее вооружение по завышенным ценам

«...огромная часть этих [Министерства обороны Польши – Прим. автора] расходов вовсе не идет на модернизацию польской армии, а лишь на покупку американского воооужения, которое, впрочем, является устаревшим и очень часто эта техника, и на это стоит обратить внимание, самими американцами уже не используется. Комплексы „Патриот" – как раз такой пример. А военным концернам выгодно кому-то это продать».

Томаш Янковски, эксперт Европейского центра геополитического анализа

Источник: pl.sputniknews.com / «Польша - военный сэконд-хэнд США»

Антитеза: «Последние аварии с участием постсоветские самолетов МИГ-29 ускорили процесс привлечения новых истребителей для нужд Польши. Страна стоит перед лицом беспрецедентных расходов на вооружение. Сумма в 185 млрд. злотых [таков план модернизации польской армии до 2026 г. – прим. автора] впечатляет».

Дэвид Пекаж, вице-президент Института Сташица. (Источник: www.wnp.pl)

«Мы заинтересованы в получении самого современного оборудования, как, например, истребителей F-35. Чуть раньше я подписал контракт на покупку систем Patriot и Himars. Заканчивается эра постсоветской техники, используемой ВВС Польши, а начинается эра техники пятого поколения. Принципиально важно, чтобы польские пилоты, входящие в мировую военную элиту, располагали эффективными и безопасными машинами».

Мариуш Блащак, Министр обороны Польши. (Источник: www.wnp.pl/ \ Мариуш Блащак: Польша скоро присоединится к элитному кругу владельцев F-35.)

«Этот контракт [на поставку вертолетов S-70i Black Hawk] важен для всей «авиационной долины», для всего Подкарпатья, для всей Польши. Это соединение стратегий развития и обеспечения безопасности, не только защита польского неба, но и укрепление нашей промышленности [котракт предусматривает сборку вертолетов в Польше]. Много польских фирм, малых и средних, получат возможность сотрудничества с Польскими Авиационными Заводами (PZL Mielec, входящий в концерн Lockheed Martin), чтобы создавать здесь этот многофункциональный вертолет S-70i Black Hawk».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки (Источник: https://tvn24bis.pl/ Четыре вертолета для специальных войск. «Пусть эти черные ястребы охраняют польское небо»)

Теза: Поляки разочарованы НАТО

«Нет ничего удивительного в том, что люди начинают разочаровывать в НАТО. Европу понемногу накрывает усталость от того, что американцы используют Альянс в своих целях и помыкают теми, к кому должны относиться как к равным союзникам».

Источник: https://news-front.info/ А надо ли НАТО?

Антитеза: «Я должен верить в НАТО и хочу верить в НАТО, как поляк. 20 лет в НАТО показали, что это союз успеха и мы должны держаться за него руками и ногами».

Генерал Ярослав Стружик, бывший военный атташе Посольства Польши в Вашингтоне.

(Источник: www.rmf24.pl)

«Начало сотрудничества между Польшей и Западом было очень непростым. Была огромная неуверенность в том, сможет ли наша страна соответствовать стандартам Альянса, как в плане техническом, так и с точки зрения менталитета. За 20 лет Польша прошла большой путь, став одним из лидеров Североатлантического альянса. Изменились и сами вооруженные силы и то, как их воспринимает общество. Сегодня наша армия обладает потенциалом и возможностями, намного превышающими те, с которыми мы вступали в Альянс». Анджей Каркошка, бывший вице-министр обороны Польши, член польского комитета на переговорах по вступлению в НАТО. (Источник: www.rmf24.pl)

«НАТО сегодня наша основная гарантия безопасности, только меня беспокоит однин момент – иногда мне кажется, что наш взгляд на развитие Польши до определенного момента сводился к тому, что экономический рост до уровня Запада нам обеспечит дядя с Брюсселя, а безопасность гарантирует дядя с Вашингтона. Но так не бывает! Американцы были нам необходимы в переломный период и нужны сегодня, но пришло время создавать польские технологии, поддерживать польскую науку. Мы должны самостоятельно укреплять свою обороноспособность, а не только что-то покупать и что-то просить у кого-то».

Витольд Юраш, публицист, бывший дипломат. (Источник: www.polskieradio.pl Актуальны ли еще ценности, связующие НАТО?)

Вместо заключения: НАТО – не идеальный союз, поскольку ни один союз не может быть идеальным, но до него в истории человечества не было создано столь масштабного, институционального союза, который функционировал бы настолько слаженно и эффективно, как Североатлантический блок. Более того, на территории Польши союзники имеют всё больше экономических, политических и других совместных интересов.

Томаш Шатковски, с 2019 года постоянный представитель Польши в НАТО, бывший вице-министр обороны Польши.