В лесах зацвели печеночницы – есть ли вероятность их исчезновения

Супруг Юрате из Вильнюса 20 ноября, выгуливая собаку в лесу, обнаружил цветущую печеночницу.

"Может, не будет зимы или весна так и не наступит. Мы живем на ул. Ванагинес соду, рядом с лесом, где регулярно выгуливаем собаку", – рассказала женщина.

Она сказала, что там находится Ванагинский геоморфологический заповедник, весной все холмы синеют от печеночниц, но цветущие растения осенью они увидели впервые.

"Конечно, Гедрюс нашел один цветок, у меня есть фото, сделанное 17 марта, значит, это "второй урожай" в этом году", – рассказала Юрате.

Натуралист Селямонас Палтанавичюс сказал, что цветение печеночниц в это время его не удивляет, и это совсем не означает, что в Литве вскоре климат будет как в Африке.

"Это не единичный случай. Я видел цветущие ветреницы, которые обычно распускаются в конце марта. С другой стороны - это не массовое явление. Просто слишком долго стоит теплая погода, которую не прерывали даже кратковременные периоды похолодания, а они могли бы замедлить вегетацию. Растения за лето накопили энергию и не соблюдают сезонность, ведь погода сейчас как в марте", – сказал натуралист.

Палтанавичюс сказал, что такие сюрпризы природы для диких растений не страшны, печеночницы не исчезнут. Даже если их цветки замерзнут, корневая система сохранится, и они снова зацветут весной.

Иное дело растения в огороде. О них надо позаботиться.

"Луковичные растения, особенно те, которые были посажены в сентябре, могут прорасти, и если зима не будет снежной, они замерзнут. Их надо накрыть", – сказал Палтанавичюс.

Напомним, что в ноябре читатели портала обнаружили и другие цветущие растения.