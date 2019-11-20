Президент Литвы о нежелании правящих повышать пенсии: пусть скажут об этом людям в лицо

После того как парламентский комитет по бюджету и финансам не одобрил инициативу президента Литвы Гитанаса Науседы быстрее повышать пенсии, президент сказал, что цель создаваемых правящими рабочих групп - затягивание процесса.

"Если не хотят одобрить источник, возникает естественный вопрос – за счет чего финансировать быстрое повышение пенсий?

Я хочу политически просто сказать: если это правящее большинство считает, что 40% пенсионеров могут и дальше жить ниже уровня нищеты, то пусть они скажут об этом людям в глаза, а не прячутся за создание разных рабочих групп и другие проволочки, цель у которых одна – затянуть процесс или сделать его невозможным", – сказал в передаче "Тема дня " на LRT Науседа.

Напомним, что комитет по бюджету и финансам не одобрил предложение президентской службы о повышении пенсий с 2020 года. По данным членов комитета, на это нет денег.

Президент предлагал быстрее повышать пенсии с 2020 года, увеличив коэффициент индексирования базовой пенсии на 1/5 выше запланированного