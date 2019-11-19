"Кто-то украл тысячу долларов, а возвращает сто": глава МИД Литвы оценил действия России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не следует считать прогрессом Москвы возвращение Украине трех задержанных военных судов, поскольку такое действие не свидетельствует ни о никакой "большой победе".

Во вторник министр сказал, что возврат судов следует сравнить с ситуацией, "когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто".

"Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа", – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Президентском дворце.

Три украинских военных судна в прошлом году были задержаны в Керченском проливе, рядом с аннексированным Крымским полуостровом.

Во время этой конфронтации Россия также арестовала 24 члена украинских экипажей, но в сентябре их вернули Украине во время обмена пленными.

"Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были обменены", – сказал Л. Линкявичюс.

"Это не следует оценивать как какой-то особый прогресс. Это определенный шаг, что и так должно было произойти", – добавил он.