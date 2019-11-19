В Литве отмечается День толерантности: представителям общин, ученым и журналистам вручены награды

16 ноября - Международный день толерантности (терпимости), который был провозглашен в "Декларации принципов терпимости" ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, а в 2013 году этот день был включен в список памятных дней Литвы.

По этому случаю 19 ноября, в 14 ч. в Большом зале Литовской академии наук состоялось торжественное мероприятие, организованное Департаментом нацменьшинств при правительстве Литвы, на котором были награждены лица, способствовавшие созданию гражданского общества, сохранению национальных культур и поощрению межкультурного диалога.

Благодарности премьер-министра Литвы, высшие награды Департамента нацменьшинств - большие, золотые и серебряные почетные знаки "За заслуги", именные часы, премии, памятные подарки, медали и благодарственные грамоты были вручены представителям нацменьшинств Литвы, работникам сферы культуры и общественным деятелям, поощряющим межкультурный диалог.

Представителям академической общины, которые занимаются тематикой нацменьшинств, и журналистам были вручены денежные премии департамента. Представителям муниципалитетов, которые уделяли особое внимание национальным общинам своего города или района, были вручены памятные статуэтки.

В мероприятии приняли участие представители нацменьшинств Литвы, академической общины, работники системы образования, политики, дипломаты. Песни на разных языках исполнял солист Театра оперы и балета Евгений Хребтов.