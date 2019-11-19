Президент Литвы - за диалог с Беларусью, но называет "красные линии"

Президент Литвы Гитанас Науседа высказывается за диалог с Беларусью, но он назвал "красные линии" – Островецкая АЭС и права человека. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что трудно предугадать, принесет ли такой диалог на высшем уровне положительные результаты, однако хуже точно не будет.

"Президент созвал руководителей ответственных ведомств, парламентские политические партии – как правящие, так и оппозиционные, чтобы неформально поговорить на актуальные вопросы внешней политики. Эти вопросы диктует жизнь, и темы были - Беларусь и Украина.

У президента было несколько вестей для руководителей ведомств. Что касается Беларуси, он повторил, что открыт для диалога, но он должен развиваться, не переступая "красные линии" - Островецкая АЭС и права человека, – сказала советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

На вопрос о выборах в Беларуси она сказала, что ни для кого не секрет ход парламентских выборов в этой стране.

"По оценке наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выборы были недемократическими. По нашим стандартам, это не были полностью свободные выборы. Такая ситуация в Беларуси наблюдается много лет, и эти выборы ее не изменили", – сказала Скайсгирите.

Что касается конкретного развития диалога, она обратила внимание на то, что на этой неделе в Литву прибывает вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, который примет участие в захоронении останков участников восстания и встретится с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.

"У нас много тем – исторических, экономических, культурных, самых разных", – сказала Скайсгирите.

Линкявичюс объяснил, что позиция по вопросу Островецкой АЭС не меняется.

"Оценка ее негативная, все наши усилия направлены на то – чтобы она как можно позже была запущена,и если будет работать, чтобы ее закрыли, мы вообще считаем, что ее строят с нарушением всех норм, принципов и международных стандартов. Эта позиция не меняется", – сказал министр. Однако, по его словам, отношение к диалогу меняется.

"Мы думаем, что отсутствие диалога не отвечает нашим национальным интересам, надо говорить. Насколько это повлияет на ситуации - иной вопрос, однако мы будем говорить на разных уровнях, уже упоминали вице-премьера, но, я думаю, что и встречи министров возможны. (…)

Мы хотим, чтобы эта страна, насколько это возможно, была независимой, поскольку мы видим, что она испытывает большое давление со стороны восточного соседа. Оценив это, мы хотели бы, чтобы диалог с Литвой помог этой стране, насколько возможно, и помог нашим национальным интересам", – сказал министр.

Экс-президент Даля Грибаускайте, когда работала, тоже считала, что отношения с Беларусью на высшем уровне могут принести изменения, и встречалась с президентом Беларуси. Однако потом это мнение изменилось.

Линкявичюс констатировал, что с тех пор в Беларуси ничего не изменилось, правда, изменилось международное окружение.

"В самой Беларуси вряд ли что-то существенно изменилось, особенно если говорить про последние парламентские выборы. Мы там не видим изменений. Но международное окружение изменилось, сохраняется сильное давление со стороны восточного соседа. В наших национальных интересах - сделать так, чтобы эта страна оставалась как можно более независимой.

Изменилась тактика наших стратегических партнеров. Если США применяли тактику изоляции, то сейчас ситуация изменилась. Мы это должны учесть", – сказал министр.

Мнение политиков литовского парламента по этому вопросу очень разное.

Глава комитета по вопросу иностранных дел Юозас Бернатонис считает, что диалог нужен, поскольку "ни одна изоляция еще ничего хорошего не принесла".

А вот представитель консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене не видит основания для диалога.