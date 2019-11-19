У здания правительства протестовали пожарные-спасатели: наши зарплаты меньше 500 евро

У здания правительства 19 ноября протестовали около 50 пожарных-спасателей, которые требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

Большая часть участников протеста приехала из Жемайтии, были пожарные из Йонишкиса и других регионов Литвы. Многие участники протеста были в своей униформе.

Они принесли с собой плакаты "Я дежурю один, как тушить пожар?", "Правительство, почему лишаешь сельских жителей надежды на помощь", "Этому дали, этому дали, а что осталось пожарным?".

Профсоюзы пожарных-спасателей отмечают, что в этом году муниципальным пожарным выделено почти 24,8 млн. евро, хотя требовалось 27 млн. евро.

В следующем году им нужно 32 млн., а в бюджете запланировано 27 млн.

Пожарные также требуют придерживаться правила дежурства хотя бы по два человека на одну автоцистерну и чтобы работа была организована в 4 смены.

По их словам, сейчас выделено такое количество рабочих мест, что пожарные вынуждены работать сверхурочно, а на оплату сверхурочного труда денег не выделяют.

Председатель объединения профсоюзов пожарных-спасателей Альгис Лисаускас сказал BNS, что в последний месяц года пожарные могут остаться без зарплат.

Он прибавил, что муниципальные спасатели не намерены бастовать, поскольку не хотят подвергать опасности людей.

"Бастовать мы не хотим, это ставит под угрозу жителей", – сказал Лисаускас.

"Мы не возмущаемся зарплатой, мы просто хотим, чтобы ее платили своевременно. (...) Есть и другие проблемы: здания старые, техника старая. Нужны кардинальные перемены", – сказал он.

Мартинасу Шимкусу из Плунгеского района 29 лет. По его словам, его зарплата - меньше 500 евро "на руки". Он сказал, что в свободное от работы время подрабатывает в своем хозяйстве, выращивает картошку.

Собравшиеся пожарные пожаловались, что им приходится дежурить по одному, а в таком случае тушить пожар невозможно.

"Как хочешь, так и туши. Приезжаешь, бросаешь машину, подключаешь насос, натягиваешь линию - все один", – жаловался 51-летний Арунас Жимантас.