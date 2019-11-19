Кручинскене решила идти в парламент: все началось с КПЗ

18 ноября Литовская партия центра "Благополучная Литва" сообщила, что в парламентских выборах 2020 года с ней в выборах примет участие жительница Каунаса Эгле Кручинскене, у которой в прошлом году забрали двоих детей. 19 ноября партия провела пресс-конференцию. На ней Кручинскене рассказала о мотивах своего решения.

Член партии Рута Янутене на пресс-конференции порадовалась, что Кручинскене выбрала их партию.

"Почему это хорошая новость? Эгле - представитель той второй Литвы, о которой говорил президент. (…) Ей никогда до этого не предоставляли слова. Решение Эгле идти в политику - это не только знак со стороны тех, у кого есть голос, но и для тех, кто долго молчал", – сказлаа Янутене.

Кручинскене сказала, что такое решение она приняла после того, что пережила ее семья.

"Все началось с того, что жизнь нашей семьи стала беспокойной. Когда я попала в КПЗ, с того момента начался мой путь к этому решению, я стала активной, я хочу говорить, хочу быть голосом, хочу говорить о потребностях, которые надо решать, о том, с чем сталкивается семья. Политики говорят одно, семья - другое. Хочется, чтобы появилась договоренность", – сказала она.

"Надо услышать простых людей, которые говорят просто, с которых много смеются, будто они ничто. Но это очень важные для Литвы люди, их много. Они хотят жить, создавать семьи, воспитывать детей", – сказала Кручинскене.

"Все началось с того, что меня на глазах у детей забрали и увезли в КПЗ безо всякого на то основания. Именно тогда появилось решение идти в этом направлении. (…) Поскольку это произошло, довелось пережить весь этот ужас, нас растоптала власть, новые законы, это побудило к такому шагу, заставило говорить о нехороших вещах, законы надо менять", – сказала она.

Председатель Партии центра Наглис Путейкис сказал, что партия намерена пригласить и других кандидатов, которые будут лицом простых жителей Литвы.

DELFI напоминает, что имя Кручинскене появилось в СМИ в прошлом году осенью, когда разразился скандал, связанный с подозрением в избиении детей и из семьи Кручинскасов забрали двоих детей. Позже суд оправдал женщину, однако первое постановление суда обжаловала как прокуратура, так и адвокат Кручинскене.

Скандал разразился после того, как прохожий снял на видео, как мать шлепала малолетнего ребенка, а потом ударила его по рукам. Кручинскене сказала, что ее сын бежал на дорогу, а она хотела остановить его.