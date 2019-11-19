Жизнь в Литве 10 лет назад и сейчас: страна била рекорды, но жители говорят, что покупательная способность стала ниже

"В последние 10 лет финансовая ситуация жителей Литвы улучшилась, все больше жителей могут отнести себя к высшему социальному слою, однако жители замечают, что цены в это время росли быстрее, чем зарплаты, поэтому их покупательная способность снизилась", – об этом рассказали на конференции, организованной Swedbank, где были представлены результаты опроса жителей. Однако старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис заметил, что для Литвы эти 10 лет были хорошими, зарплаты выросли на 77%, а цены всего на 20%.

Компания Spinter tyrimai провела опрос по заказу банка Swedbank, результаты которого показали, что жители сейчас оценивают свое финансовое положение лучше, чем 10 лет назад.

Выяснилось, что за последние 10 лет на 12% жителей больше стали относить себя к среднему и высшему социальному слою, а число людей, относящих себя к бедным сократилось (до 6%).

"10% участников опроса - на 4% больше, чем 10 лет назад, считают, что в ближайшие 3 года у них в бюджете увеличится количество свободных средств", – сказала глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

Отмечают также, что с 2009 до 2019 г. увеличились расходы жителей на развлечения, одежду, хобби, сладости, аксессуары.

В ходе исследования выяснилось, что, несмотря на то, что люди говорят, что живут лучше, они сказали, что сейчас могут себе позволить меньше, чем 10 лет назад. Так считают 39% участников опроса, иного мнения придерживались 35% респондентов. Жители сказали, что за 10 лет их зарплаты увеличились на 67%, а цены выросли на 151%.

"Это показывает, что жив миф о том, что цены в Литве растут неконтролируемо, несмотря на то, что статистика этого не подтверждает", − сказала Цвиликене.

По мнению Мачюлиса, в последние 10 лет Литва устанавливала рекорды: рекордно выросла занятость, рекордный прогресс в сторону средних показателей ЕС, рекордный экспорт товаров и услуг в общем ВВП и т.д.

"Мы видели рекордную трансформацию экономики Литвы, быстро рос экспорт товаров, дающих высокий ВВП, он за 10 лет вырос в 3 раза", – сказал экономист и заметил, что экспорт услуг технологий информационной связи и других бизнес-услуг вырос в 6 раз.

"Еще один приятный момент - в эти 10 лет экономика Литвы избежала перегрева – пузырей недвижимости, потребления, дефицита внешней торговли.

Сейчас ни один из показателей не свидетельствует о перегреве экономики", – сказал экономист.

Мачюлис сказал, что средняя зарплата "на бумаге" за 10 лет увеличилась на 77% - с 464 до 820 евро.

Pajamų ir pensijų augimas per dešimtmetį Foto: Įmonės nuotr.

Часть роста связана с ростом минимальной зарплаты, которая за 10 лет выросла больше чем на 100%. В 2009 г. она была 175 евро, а сейчас почти 400 евро.

"В похожем темпе росли и средние пенсии. С 2009 г. они увеличились на 60%", – сказал он.

Что касается роста цен, экономист заметил, что они выросли в среднем на 20%. Мачюлис сказал, что вряд ли люди этому поверят, но такова статистика.