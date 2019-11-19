Компания Spinter tyrimai провела опрос по заказу банка Swedbank, результаты которого показали, что жители сейчас оценивают свое финансовое положение лучше, чем 10 лет назад.

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Выяснилось, что за последние 10 лет на 12% жителей больше стали относить себя к среднему и высшему социальному слою, а число людей, относящих себя к бедным сократилось (до 6%).

"10% участников опроса - на 4% больше, чем 10 лет назад, считают, что в ближайшие 3 года у них в бюджете увеличится количество свободных средств", – сказала глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

Отмечают также, что с 2009 до 2019 г. увеличились расходы жителей на развлечения, одежду, хобби, сладости, аксессуары.

В ходе исследования выяснилось, что, несмотря на то, что люди говорят, что живут лучше, они сказали, что сейчас могут себе позволить меньше, чем 10 лет назад. Так считают 39% участников опроса, иного мнения придерживались 35% респондентов. Жители сказали, что за 10 лет их зарплаты увеличились на 67%, а цены выросли на 151%.

"Это показывает, что жив миф о том, что цены в Литве растут неконтролируемо, несмотря на то, что статистика этого не подтверждает", − сказала Цвиликене.

По мнению Мачюлиса, в последние 10 лет Литва устанавливала рекорды: рекордно выросла занятость, рекордный прогресс в сторону средних показателей ЕС, рекордный экспорт товаров и услуг в общем ВВП и т.д.

"Мы видели рекордную трансформацию экономики Литвы, быстро рос экспорт товаров, дающих высокий ВВП, он за 10 лет вырос в 3 раза", – сказал экономист и заметил, что экспорт услуг технологий информационной связи и других бизнес-услуг вырос в 6 раз.

"Еще один приятный момент - в эти 10 лет экономика Литвы избежала перегрева – пузырей недвижимости, потребления, дефицита внешней торговли.

Сейчас ни один из показателей не свидетельствует о перегреве экономики", – сказал экономист.

Мачюлис сказал, что средняя зарплата "на бумаге" за 10 лет увеличилась на 77% - с 464 до 820 евро.

Pajamų ir pensijų augimas per dešimtmetį
Foto: Įmonės nuotr.

Часть роста связана с ростом минимальной зарплаты, которая за 10 лет выросла больше чем на 100%. В 2009 г. она была 175 евро, а сейчас почти 400 евро.

"В похожем темпе росли и средние пенсии. С 2009 г. они увеличились на 60%", – сказал он.

Что касается роста цен, экономист заметил, что они выросли в среднем на 20%. Мачюлис сказал, что вряд ли люди этому поверят, но такова статистика.