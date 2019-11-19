"Чувство тотального одиночества и надежда на лучшее": молодые русскоязычные гомосексуалы рассказали о планах в Литве

"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать" - именно эта фраза стала квинтэссенцией разговора с создателями инициативной группы "ЛГБТ+ Литва", которая зародилась в Клайпеде. Их цель – сплотить русскоязычных представителей нетрадиционных меньшинств, защитить их от нападок и оскорблений, помочь подросткам принять себя и донести до общества главную мысль: геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы – обычные люди, нуждающиеся в уважении и понимании.

Группу "ЛГБТ+ Литва" можно назвать неформальным движением, объединяющим тех, кто хочет пообщаться, поделиться своими историями, почувствовать себя нужным, рассказать о своих переживаниях – то место, где тебя примут таким, какой ты есть, не оглядываясь на твою сексуальную ориентацию. Авторы этой инициативы – клайпедчане Йонас Данилов и Кирилл (фамилия редакции известна) в откровенном разговоре с DELFI поведали, как они пришли к этой идее, почему в Литве все еще силен голос радикалов, как бороться со стереотипами и почему они уделяют особое значение русскому языку.

Принять себя

Йонас не скрывает, что у каждого из тех, кто занимается популяризацией этой инициативы, достаточно разные взгляды и подходы к освещению сложных и непопулярных тем, связанных с ЛГБТ. На бытовом уровне в Литве в принципе об этом стараются не говорить, а в русском сообществе страны эта тема табуирована – консервативные ценности слишком сильны, а ломать устоявшиеся стереотипы в одиночку крайне сложно.

"Группа появилась где-то полгода назад, когда я окончательно смог принять себя таким, какой я есть. Дело в том, что нередко представители ЛГБТ сталкиваются с чувством тотального одиночества, тебе кажется, что весь мир тебя не понимает и не принимает, поэтому возникает насущная проблема в общении – в общении с теми, с кем бы ты мог быть предельно откровенен и честен. Завязать какие-то обычные человеческие знакомства нелегко. Литовскоязычные группы довольно пассивны, общения очень мало. Однако это не значит, что таких людей нет – напротив. Постепенно ты завязываешь какие-то контакты, находишь людей… Изначальной и ключевой целью группы была идея о сплоченности – простом объединении людей, чтобы они могли встречаться, пообщаться, поиграть в настольные игры и понять, что они не одни", - говорит Йонас.

Йонас Данилов Foto: Facebook

По его словам, сегодня группа, за деятельностью которой можно следить в Facebook и ВКонтакте, объединяет свыше 200 человек по всей Литве. Преимущественно она объединяет лиц от 16 до 30 лет.

"У Йонаса было желание заниматься просветительской деятельностью, дискуссиями, новостным контентом, но у меня все проще – я просто хотел, чтобы у людей была возможность найти друг друга, встретиться, погулять, поиграть в настольные игры. Сейчас мы стараемся видеться каждые выходные", - рассказывает его друг Кирилл.

Мы поинтересовались, сколько, по их оценкам, в Клайпеде проживает людей, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу, говоря о молодежи. Молодые люди ответили, что такой статистики нет, но все же они могут сделать выводы, основываясь на собственных наблюдениях.

"Если мы говорим обо всех, учитывая и бисексуалов, то можно сказать, что 30% от всей молодежи… Как правило, молодые девушки более открыты в этом плане. С другой стороны, общемировая статистика говорит о 5-7% от любой группы лиц. Кто-то говорит об 11-13%", - рассуждает Кирилл.

Бурная бездеятельность

Отвечая на вопрос, поддерживает ли "ЛГБТ+ Литва" связи с республиканскими организациями и национальными центрами, представляющими интересы сексменьшинств, молодые клайпедчане не скрывают, что те, кто претендует на звание лидеров всего сообщества, по сути, просто почивают на лаврах. Так, Йонас Данилов не скупился на критику в адрес Лиги геев Литвы (ЛГЛ) – одной из старейших организаций в стране, работающей в области прав человека.

"У меня неоднозначное отношение к Лиге геев. Например, в Клайпеде их работы вообще не видно – ее просто нет. Мы можем наблюдать за какой-то деятельностью в Вильнюсе, частично – в Каунасе, но если так, то не нужно позиционировать себя в качестве главной общенациональной организации, отстаивающей права ЛГБТ-сообщества", - сетует Йонас.

Он утверждает, что крупные организации должны гораздо активнее работать в регионах и не ограничиваться одним Вильнюсом. Вне столицы также необходимо проводить семинары, мероприятия, вести просветительскую работу, оказывать психологическую поддержку, бороться против гомофобии и ненависти.

"На данный момент мы фактически сотрудничаем только с порталом gayline.lt, с которым я планирую организовать небольшой проект на тему гомофобии", - говорит наш собеседник.

Йонас Данилов Foto: Facebook

Гей-парад и русская колонна

Что касается планов на будущее, ребята отмечают, что сегодня их основная цель – это сплочение весомой группы людей, многим из которых нужно помочь, вывести из тени и показать, что честное принятие себя таким, какой ты есть – это лучше и правильнее, нежели лгать себе и окружающим. Ведь в будущем это может привести к печальным последствиям.

Кроме этого, Йонас подчеркивает, что для него важна так называемая русская составляющая. Фанатичное преклонение перед традиционными ценностями, излишний консерватизм, граничащий с нетерпимостью и ксенофобией, нередко является визитной карточкой части русских Литвы, особенно, если речь идет о старшем поколении.

С другой стороны, наш собеседник обращает внимание на то, что в умах многих представителей ЛГБТ-сообщества в Литве также живет нетерпимость и отсутствие всякой толерантности, когда речь заходит о русских. По его словам, негативное отношение к российской политике становится предлогом для наклеивания оскорбительных ярлыков на всех русских, и это не менее серьезная проблема, с которой нужно бороться.

"Этим летом я участвовал в вильнюсском шествии сексменьшинств "За равенство". Я был одним из организаторов и кураторов русскоязычной колонны, куда вошли и приехавшие в Литву российские активисты. Некоторые шли с российскими флагами… Для того, чтобы прояснить ситуацию объясню – в колонне принимают участие не только приезжие россияне, но и немало местных русскоязычных представителей ЛГБТ-сообщества. Например, с нами в колонне шел учитель русского языка из литовской школы, русскоязычная девушка-блогер… Не секрет, что сегодня в Литве люди крайне нервно реагируют, когда видят российские триколоры, а здесь у нас была возможность развернуть флаги, продемонстрировать солидарность, внести позитивную нотку, показав жизнь других – других русских и других россиян, для которых такие понятия, как либерализм, свобода и демократия – не пустой звук", - рассказал Йонас.

Йонас Данилов Foto: Facebook

Рассуждая о том, не кажется ли ему, что гей-парады как вид борьбы за свои права в наше время себя изжили и перестали быть эффективными, Кирилл согласился с подобной точкой зрения, однако Йонас так не считает. Он объяснил, почему это важно и нужно.

"Эти мероприятия устраиваются не для того, чтобы позлить окружающих. В первую очередь это делается для того, чтобы представители ЛГБТ, разбросанные по Литве и миру, понимали, что они не одни… Кроме этого, такие шествия являются своеобразным индикатором настроений в обществе – эдакой лакмусовой бумажкой. Вспомните, как девять лет назад в Вильнюсе проходил первый прайд – тогда участникам была нужна усиленная охрана, люди сталкивались с огромным потоком осуждений, оскорблений и ненависти, а сейчас мы видим, что общество поменялось, оно меняется с каждым годом", - пояснил наш собеседник.

Люди имеют право на мнение

Недавно на общественном телеканале ЛРТ вышла передача, где рассказывалось о двух отцах-геях, воспитывающих в Великобритании детей от суррогатных матерей. В результате разгорелся скандал – десятки недовольных граждан организовали акцию протеста у стен гостелерадиовещателя. По словам митингующих, подобный репортаж необходимо показывать с грифом "18+", поскольку он нарушает Закон о защите несовершеннолетних от влияния негативной публичной информации. Одновременно у здания телеканала собрались те, кто пришел отстоять свободу СМИ и права сексменьшинств. Позже в Интернете запустили петицию с предложением отменить упомянутый закон, ограничивающий распространение информации об ЛГБТ. Мнения политиков по этому вопросу разделились.

На вопрос о том, что думают и следили ли за этой историей инициаторы "ЛГБТ+ Литва", наши герои ответили положительно, а Кирилл, в свою очередь, отметил, что среди 10 000 поддержавших петицию об отмене закона есть и его подпись.

"За две недели петицию подписали 10 000 человек – я один из них. Мне кажется, что этот закон устарел. Конечно, говоря о таких передачах, возможно, нужны какие-то ограничения – я бы не показывал ее тем, кому меньше 14 лет, но не более. Это вполне нормальный возраст, когда человек понимает, кто он и что он", - убежден наш собеседник.

Рассуждая о митингующих, требовавших "обуздать гей-пропаганду" на главном государственном телеканале, Кирилл и Йонас считают, что власти должны гарантировать людям право на свободное выражение своего мнения, хотя и не скрывают, что их огорчают такие митинги.

"Конституция дает право на свободу самовыражения и защищает право на мнение. С другой стороны, мне кажется, что этим людям совершенно неважно из-за чего митинговать, прикрываясь правами несовершеннолетних, а точнее подростков... Если бы на телеканале захотели показать условный репортаж о девушках, продающих свое тело, говоря о них, как о жертвах, то и это вызовет раздражение и подогреет конфликт. Хотел бы отметить, что организаторы этого митинга создали отдельную страницу, где многие люди, включая меня, пытались выйти с ними на диалог, общаться в комментариях, объясняя свою позицию и говоря о том, что ЛГБТ – не пьют кровь младенцев. Тем не менее в ответ мы лишь получали отправку в черный список, а комментарии несогласных подчищали админы. Это говорит о многом", - повествует Йонас Данилов.

Вместе с этим он подчеркивает и напоминает, что государство должно не только обеспечить людям возможность свободно собираться и высказываться по поводу тех или иных общественно-значимых вопросов, но и помочь противостоять разжиганию ненависти, защищая права меньшинств.

Все проблемы из детства

Литва как государство традиционно говорит о ценностях свободы и демократии, являющихся столпами нации, возродившей свою независимость 30 лет назад. Тем не менее в стране по-прежнему сильна консервативная идеология и велика роль Церкви, которая не признает и даже видит угрозу в представителях ЛГБТ. По словам наших героев, сегодня идет немало споров и дискуссий об изменении законодательства, отмене тех или иных ограничений, но основная проблема не в правовых актах, а в головах людей. В большинстве литовских семей многие дети не могут открыто рассказать о своих предпочтениях, боятся заявить о себе, а если и осмеливаются, нередко сталкиваются с агрессией и неприятием со стороны самых близких – родителей, друзей, родственников. В свое время наши герои также пережили все это.

"Я понял, что я не такой где-то в 12 лет, но скрывал это долгое время. Более того, в школе я строил из себя рьяного гомофоба… Все это, разумеется, от нехватки просвещения, образования, полового воспитания, боязни самого себя. Ведь мне никто не объяснял, что такое бывает и что это естественно. Сам я тоже не интересовался этим вопросом, просто понимал, что меня не влечет к девушкам. Я боялся и не мог принять себя таким, какой я есть. Иными словами, понимание было, но, глядя на наше общество, царящую в нем нетерпимость, культуру издевок в школах, закостенелость тех же учителей, мне просто казалось, что я действительно какой-то неправильный. Очень многие страдают от этого, а для некоторых это заканчивается очень трагично", - рассказывает Йонас Данилов.

По словам нашего героя, он рос в религиозной семье – православная церковь многое значила для его родителей. Все это тоже сильно осложняло ему жизнь. Священники не пытались понять и принять его, а лишь осуждали и даже настраивали против него других прихожан, придавая все это дело гласности.

Йонас Данилов Foto: Facebook

Также он рассказал, что нередко сталкивается с проявлениями пещерной жестокости в некоторых группах. Дело в том, что Йонас открыто заявляет о своей гомосексуальности – на фотографии в Facebook он позирует на фоне радужного флага. Не так давно он поделился записью о том, как избили его знакомого, прося о помощи. Под постом сразу образовалась горстка радикалов, оправдывающих насилие. По его словам, гомофобов, равно как и нацистов, антисемитов, русофобов, националистов и других, не волнует содержание – им важно ткнуть тебя лицом в грязь лишь потому, что на тебе они сублимируют свою ненависть и внутренние комплексы.

Подводя итоги, наши собеседники не теряли оптимизма и сказали, что продолжат начатое.

"Несмотря на то, что мы ввязались в довольно сложное дело, мне кажется, что это очень важно – важно помогать людям, бороться с ненавистью, агрессией, важно открыто и честно говорить о себе. Ведь, как правило, те, кто позиционирует себя ярым гомофобом, банально никогда не видели и не общались с живыми представителями ЛГБТ-сообщества… Конечно, Литве еще есть к чему стремиться, но наше общество меняется. Когда я впервые рассказал своим друзьям о том, что я гей, я был приятно удивлен, что абсолютное большинство продолжило со мной общаться так, как прежде – моя ориентация для них вторична. Так и должно быть", - резюмировал Кирилл.