Президент Гитанас Науседа, присвоивший эти звания офицерам, акцентировал на торжественной церемонии, что каждый генерал является примером для молодых офицеров, рядовых военных и всех граждан Литвы.

По словам президента, В. Рупшис получил высшее военное звание, которое заслуживают лишь лучшие защитники государства.

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"Это особая честь, которую заслуживают лишь лучшие из лучших защитников Литовского государства. Одновременно это и большая ответственность по оправданию продемонстрированного доверия, укреплению литовской армии, заботы о безопасности жителей Литвы", – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова Г. Науседы.

В. Рупшис приступил к обязанностям командующего вооруженными силами (ВС) в июле этого года, он сменил на этом посту Йонса Витаутаса Жукаса, ушедшего работать старшим советником президента по вопросам безопасности.

Г. Зенкявичюс также возглавил Оборонный штаб ВС Литвы в июле этого года. Временно штабом до этого времени руководил нынешний командующий Сухопутными силами Раймундас Вайкшнорас.