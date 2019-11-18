Экономист рассказал, где взять деньги на повышение пенсий в Литве

Если бы управление государственными компаниями в Литве было более эффективным, то в бюджет поступало бы достаточно средств для повышения пенсий и зарплат работников всего госсектора, считает экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

"При вступлении в ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития) одно из основных требований, которому мы не отвечали – обеспечение деполитизации госкомпаний, чтобы у них были независимые правления и обеспечивалась прозрачность и эффективность их управления. Речь не идет об отдельных и небольших компаниях. Всего существует 50 госкомпаний, их имущество оценивается в 10 млрд. евро. Только личный капитал, принадлежащий государству, – около 5 млрд. евро. В интересах каждого жителя интересоваться, как этими компаниями управляют", – сказал в интервью Žinių radijаs Мачюлис.

По его словам, в этом году возврат личного капитала госкомпаний не составил и 2%.

"Можно взглянуть на страны, на которые мы равняемся. В Швеции 47 госкомпаний, у каждой из них свои задачи и цели, сколько заработать для жителей страны за счет своего имущества. И акционеры требуют, чтобы это было - 6-16%. В Литве всего 2%", – сказал экономист.

По словам Мачюлиса, если бы в Литве этот показатель был всего 6% – то в госбюджет поступало бы на 300 млн. евро в год больше. Этих доходов, сказал экономист, хватило бы на выполнение всех обещаний власти (повышение ННМ, повышение пенсий, финансирование обороны, зарплат работников госсектора).

"Мне кажется, что это очевидная сфера, где можно требовать, но, к сожалению, мы живем в таком государстве, где политикам намного легче сказать, что (...) увеличим какой-то налог, те компании, которые итак платят, заплатят еще больше. К сожалению, надо обратить внимание именно на государственные компании, где эффективность невелика, где в бюджет поступлений недостаточно", – сказал экономист.

По его словам, чтобы государственное имущество использовали эффективно, жители Литвы должны внимательно следить за управлением.

"Согласно бюджету на 2020 год, за счет государственных компаний планируют собрать на 1/6 дивидендов меньше (на 30 млн.) чем в этом году. В контексте планов ввести налоги, другие увеличить, чтобы набрать 100 млн., кажется странным, что эти средства даже не пытаются взять за счет неэффективно управляемых компаний", – сказал экономист.

Ранее сообщалось, что в этом году были упразднены 7 неэффективно работавших госкомпаний.

За последние 12 месяцев общие доходы всех госкомпаний выросли больше чем на 10% и в середине 2019 года составили 1,5 млрд. евро.