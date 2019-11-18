Литовские водители не знают правила поворота направо, стоят, когда могут ехать

С 1 ноября в Литве вступили в силу новые Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются поворота направо на перекрестках со светофорами с отдельной секцией для поворота направо. Житель Каунаса отмечает, что водители стоят, когда могут ехать, в результате образуются заторы.

Согласно новым ПДД, у светофора с отдельной секцией поворота направо водитель может повернуть даже тогда, когда стрелка в этой секции не горит. Повернуть направо, пропустив других участников движения, можно тогда, когда горит зеленый свет. Важно обратить внимание, что в том случае, если в зеленом секторе есть стрелка с указанием поворота, то в таком случае направо поворачивать нельзя.

Однако Дарюс Сантоцкис из Каунаса заметил, что водители не соблюдают новые требования и не поворачивают направо, когда сигнал светофора это позволяет.

"В Каунасе новые секции светофора есть с 1 ноября, действуют новые правила. Если горит зеленый свет, а дополнительная секция не включена, можно повернуть направо, пропустив пешеходов. К сожалению, не все водители знают об изменении правил. Поэтому на некоторых каунасских перекрестках образуются заторы", – пишет читатель портала DELFI.

По его словам, такие проблемы возникают на перекрестке проспекта им. Короля Миндаугаса и ул. Каунакемис, не исключение и перекресток Раудондварисского шоссе с Via Baltica.

"Быть может, стоит представителям литовской полиции время от времени постоять на таких перекрестках и объяснить участникам движения новые правила", – предлагает каунасец.