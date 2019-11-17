Дальнобойщики о своей работе: тоску по дому и семье окупает хороший заработок

Семьи водителей большегрузных машин в Литве не просто выживают, а живут, благодаря хорошей зарплате. Дети растут без одного из родителей – это вызов, тоска по дому обычно окупается зарплатой в тысячу евро в конце месяца. Правда, некоторым водителям удается сочетать работу с отдыхом и даже семейной жизнью – в рейсы они берут с собой жен.

О своей жизни и работе порталу рассказали несколько водителей из разных городов Литвы.

По данным "Содры", в Литве 47 600 водителей большегрузных машин. В сентябре их средняя зарплата "на бумаге" составляла 845 евро.

По словам представителя портала Cvbankas.lt Томаса Толейкиса, в последние годы количество объявлений в этой сфере несколько сократилось. "На рынок пришло немало водителей из Украины и Беларуси, они немного заполнили пустоту на рынке. Поэтому в Литве нет такого высокого спроса на водителей", – заметил он.

Сейчас на портале CVbankas.lt есть несколько десятков объявлений.

Максимальная из предлагаемых зарплат - 2700 евро "на руки" (работа в Германии), а самые небольшие зарплаты - 1100-1400 евро - предлагают водителям, которые ездят по странам Балтии.

У Гедиминаса есть 8-летний стаж. Он ездит на автовозе. В первый раз он отправился в поездку в 21 год. Сначала ездил по маршруту Литва-Россия, а сейчас ездит в Европу: Германию, Францию, Испанию, Италию, Бельгию и т.д. Он уезжает в рейс на 3-6 и даже 7 недель, потом проводит в Литве половину того времени, которое провел в дороге.

"Я выбрал эту работу, чтобы быстрее создать для семьи стабильное положение. После учебы нужно было идти вперед. Даже во время учебы я работал. Наверное, неслучайно я пошел сдавать на права профессионала", – сказал Гедиминас.

В месяц он зарабатывает 3000 евро, в других компаниях можно получать 3500 и больше евро.

"Многие, я думаю, в Литве живут только за счет этой работы, а не существуют. Если сравнивать цены с литовскими зарплатами, то на родине от многого придется отказаться и жить скромнее. Конечно, зарплата может быть и выше. Все хотят заработать как можно больше, но я думаю, адекватный заработок 110-120 евро в день", - сказал он.

Ведь работать приходится можно, надо спать в кабине, надо охранять груз: "Иногда я везу очень дорогие автомобили, тогда и ночь на стоянке бывает тяжелой, сон не такой сладкий".

"Я свою работу оцениваю положительно. Я планирую время, учу язык. Поскольку я работаю с новыми автомобилями, taто могу пощупать новые модели, – улыбается Гедиминас. – Никто в спину не дышит. Удается увидеть новые места. Дома у меня много свободного времени".

Минус он видит только в расстоянии: "Жену приходится оставлять одну. Нет постоянно твоей половины рядом. Важно доверие и преданность".

Гедиминас неоднократно брал с собой в рейс жену: "Этим летом мы провели в Европе 8 недель. Посетили много красивых мест. Когда мы делимся фотографиями из поездок, у нас спрашивают, так отдыхаем мы или работаем.

Два дня мы провели в Каннах. На поезде мы ездили в Барселону, два выходных провели в парке аттракционов, купались в Атлантическом океане. Было много приключений".

Дарюс, работающий дальнобойщиком, рассказал, что, когда подросли дети, стал водителем ненадолго, но это недолго длится уже 13 лет. Ему все еще тяжело видеть, как дети растут без отца.

"Скорее работа меня выбрала, а не я ее, выбора особого не было, ведь инженер и учитель зарабатывают меньше, чем водитель", – сказал он.

Сейчас ему платят 69 евро за календарный день, в месяц – около 2000 евро. Но средняя зарплата в месяц за год получается меньше - 1350 евро. Дарюс работает три недели, три проводит дома (за них не платят).

Он отмечает, что система суточных в Литве – узаконенная зарплата "в конверте": "Разрешение уменьшить суточные до 50% - вообще смешно".

В компании, где работает Дарюс, половина водителей - украинцы, треть – белорусы и молдаване, остальные – литовцы.

Начинающий водитель Ренатас работает всего полгода. Он ездит в Германию, Швецию и Норвегию.

"Мои близкие члены семьи давно работают на этой работе, это повлияло на мой выбор. Меня брали в рейс, я посетил новые страны. Ни у каждого ребенка есть возможность столько путешествовать. Конечно, эту специальность я выбрал ради хорошей зарплаты. Если бы не более высокая зарплата, чем в среднем в Литве, никто бы на такую работу не шел", – сказал Ренатас.

По его словам, за целый месяц, проведенный в рейсе, можно заработать 2000-2500 евро, но за время, которое водитель проводит дома, ему ничего не платят.

"Зарплата немаленькая, особенно для молодого человека. Я могу экономить, путешествовать. Но от государства будет зависеть, какие у нас будут социальные гарантии. В долгосрочной перспективе это важный фактор. Если ситуация в Литве не улучшится, я не исключаю, что перейду на работу в западную компанию, где социальные гарантии лучше", – признал водитель.

По его словам, за границей нет таких долгих рейсов - максимум неделя. "Там честно показывают доходы, накапливается нормальная европейская пенсия, есть нормальные социальные гарантии. За границей – только новые машины с хороший гарантийным присмотром", – сказал Ренатас.