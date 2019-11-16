В Литве работает приносящий миллионы "бизнес": люди верят, что разбогатеют

Киберпространство - отличная среда для преступников, которые выполняют свою черную работу, говорит директор NKSC Ритис Райнис. По его словам, Литва является привлекательной страной для международных преступных группировок благодаря хорошей инфраструктуре сети Интернет. Злоумышленники нацелены на наших граждан и бизнес, а их "деловые" победы означают для нас миллионные потери.

О том, как мошенники работают, что они делают и как себя защитить, в студии рассказал директор Национального центра кибернетической безопасности др. Ритис Разнись и Витаутас Кракаускас, руководитель Службы инспекции безопасности Swedbank.

Р. Райнис уверяет, что киберпространство - отличная среда для преступной деятельности. "В целом, в Литве интернет-технологии делают эту работу лучше: чем больше вредоносного трафика передается по сетям, тем больше прибыль может быть получена. И наша инфраструктура сети Интернет занимает 13-е место в мире. Мы, вероятно, как магнит для привлечения этого вредоносного потока", - откровенно говорит Р. Райнис.

По словам эксперта, число инцидентов в Литве с каждым годом растет, и существуют серьезные опасения по поводу мошенничества, направленного на привлечение крупных сумм денег. По словам Р. Райниса, мошенники связываются с людьми по различным каналам: SMS, электронные письма, социальные сети. Их заманивают в различные мошеннические схемы, включая ссылку на сайт банка или другого финансового учреждения, и дизайн выглядит реалистичным, поэтому люди ведутся.

"Мы недавно ездили с моей женой в машине, и моей жене позвонили вот так. Я попросил включить громкую связь, чтобы убедиться", - делится Р. Рейнис. Директор NKSC слышал, как русскоязычные мошенники предоставляют прекрасную возможность инвестировать в акции, которые будут приносить деньги. По его словам, некоторые из этих преступных группировок действуют за рубежом.

Мошенники работают очень профессионально и таким образом убеждают некоторых людей. "У нас есть примеры, когда люди вкладывают десятки тысяч, и коллеги в банке приглашают их поговорить с отделами. Бывают моменты, когда мне нужно убедить мужчину в том, что он стал жертвой мошенников. Человек говорит, что я вложил десятки тысяч, а вот три миллиона - это его заработок. Давайте не будем попадать в ловушки и верить в эти легкие деньги, потому что после этого возникают огромные потери", - предупреждает собеседник.

Это глобальный бизнес

В. Кракаускас подтверждает, что случаи, когда мошенники отправляют смс-сообщения или электронные письма, учащаются. "Мошенники не спят. Они отслеживают, что происходит, что привлекает клиентов, ищут новые способы заманить. Соответственно, каждый раз, когда эти атаки меняются, и появляются новые методы, будь то данные для входа в систему, данные для оплаты или просто деньги: они добиваются, что клиенты или компании переводят деньги на их счета. Количество таких случаев, безусловно, увеличивается. Число растет не только в Литве. Эта тенденция наблюдается во всем мире - это бизнес", - говорит эксперт по безопасности.

По его словам, новейшие технологии доступны не только предпринимателям, которые развивают бизнес, но и мошенникам. "Следовательно, и адреса отправителя, и номера вызывающих абонентов сфальсифицированы. Адрес отправителей SMS-сообщений может быть просто подделан, поэтому клиенты должны оставаться очень бдительными и не доверять тому, что они видят. Особенно, если это какое-то невероятное предложение", - говорит В. Кракаускас.