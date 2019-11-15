Науседа призывает ускорить синхронизацию электросетей

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить работу по синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой, чтобы уменьшить зависимость от России.

Глава государства предлагает принять правовые акты, которые позволят сократить проведение различных процедур, а для постоянной координации проекта создать правительственную комиссиею во главе с премьер-министром.

"Один из способов ускорить процесс - и мы сосредоточимся на этом - состоит в том, чтобы законодательно снизить количество процедурных, юридических и бюрократических решений при реализации стратегических проектов национального значения", - заявил Г.Науседа в ходе проведённой в Президентском дворце дискуссии.

"Кроме того, памятуя о хорошем примере реализации проекта терминала сжиженного природного газа (Клайпедский терминал СПГ - BNS), вопрос синхронизации необходимо перенести на уровень правительственной комиссии под руководством премьер-министра", - сказал президент.

Главы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Европейской комиссии утвердили график работы, согласно которому синхронизация должна быть завершена не позднее 2025 года, а ЕС примет участие в переговорах с Россией и Беларусью относительно плавного отключения от контролируемой Москвой системы БРЭЛЛ.

В рамках реализации проекта в Балтийском море между Литвой и Польшей будет проложен подводный кабель Harmony Link.

Г.Науседа заявил в пятницу, что связанные с прокладкой кабеля закупки должны начаться уже в следующем году.

Литва, Латвия и Эстония в настоящее время работают синхронно в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависят от московского диспетчера и российской энергосистемы.

После длительных споров страны Балтии подтвердили в прошлом году, что они будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.