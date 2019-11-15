Решением прокуратуры с порталом DELFI поделился сын Венцкене Каролис Венцкус.

Из представленных данных видно, что Жукаускене подала заявление 12 ноября, прокуратура приняла решение 14 ноября.

Жукаускене в заявлении указала, что Венцкене тесно общалась с двоюродным братом. Прощание со Скучасом и похороны состоятся 16-17 ноября в Гарляве.

"Адвокат просит разрешить Венцкене покинуть СИЗО с 16 по 17 ноября 2019 года с целью участия в прощании и похоронах двоюродного брата Скучаса", – сказано в постановлении прокуратуры.

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Каунасская окружная прокуратура отклонила просьбу, указав, что Скучас не является близким родственником подозреваемой. В постановлении прокуратуры сказано, что согласно Гражданскому кодексу, "близкие родственники - это родственники первой и второй степени прямого родства (родители и дети, дедушки/бабушки и внуки) и второй степени бокового родства (братья и сестры)".

По действующим в Литве законам, арестованный может покинуть СИЗО для пребывания на территории Литвы не больше чем на 5 суток в случае смерти супруга (-и), сожителя (-ьницы) или близкого родственника. На такую отлучку дает разрешение прокурор и директор СИЗО.

DELFI напоминает, что 43-летний Скучас скончался в минувший понедельник в Германии, об этом сообщил портал lrytas.lt.