Министр финансов Литвы отреагировал на информацию о государственном банке: мы знаем, чем это кончается

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока считает, что учреждение государственного коммерческого банка - рисковое дело, а решение проблемы может быть иным.

"Мы должны взвесить все, в Литве были такие банки, и мы знаем, чем все закончилось, это большой риск. Если бы решили учредить государственный банк, это потребовало бы огромных денег.

Во-вторых, как долго такой банк мог бы надежно работать. Это очень важно, поскольку помощь государства в таком случае невозможна, он должен будет работать в условиях рынка, отвечать всем существенным правилам, находится под контролем Центробанка Литвы. Опыт других стран показывает, что часто такие банки идут на риск, их приходится спасать на деньги налогоплательщиков. Тут действительно есть вопросы", – сказал министр.

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По словам Шапоки, учреждение государственного коммерческого банка - рисковый шаг.

"Надо оценить, в какой сфере, возможно, не хватает конкуренции, платежей, обналичивании средств, доступности услуг. Я думаю, можно найти другое решение, без дополнительного риска", – сказал он.

А идею предоставлять банковские услуги в отделениях "Литовской почты", по мнению министра, должна оценить сама "ЛП".

Ранее сообщалось, что парламентский комитет по бюджету и финансам провел исследование причин экономического кризиса 2008-2009 гг. Исследователи кризиса предлагают рассмотреть возможности учреждения государственного коммерческого банка, который был бы ориентирован на предоставление пакета базовых услуг для бизнеса, жителей и госсектора.

Президент Гитанас Науседа в интервью порталу DELFI сказал, что в нынешних условиях коммерческие банки могут пытаться перенести налоги в процентную ставку, поэтому стоит подумать об учреждении государственного коммерческого банка.