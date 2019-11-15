Вильнюсский окружной суд вынесет решение по жалобе Венцкене во вторник судьи отклонили отвод

Вильнюсский окружной суд в пятницу, 15 ноября, рассматривал жалобу адвоката Неринги Венцкене Сонаты Жукаускене по вопросу обоснованности назначения меры пресечения в виде ареста на два месяца.

Апелляцию рассматривала коллегия судей, состоявшая из Аушры Бельске (председатель коллегиии докладчик), Аудрюса Цининаса и Дарюса Пранки. Пресс-секретарь суда Лина Немейкайте сказала DELFI, что самой Венцкене на заседании не будет.

Заседание было закрытое. У двери зала заседания стояли диссидент Нийоле Садунайте и еще несколько десятков людей, которые пришли поддержать Венцкене.

На заседании присутствовал прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Якутис.

Адвокат Венцкене Жукаускене подтвердила DELFI, что заявила отвод судьям Бельске и Цининасу. Сама Жукаускене также не присутствовала на заседании.

Судьи, рассмотрев заявление Жукаускене, отвод отклонили. Об этом журналистам сказала Немейкайте. Решение по жалобе Венцкене вынесут 19 ноября.

Сын Венцкене Каролис Венцкус в фейсбуке призвал неравнодушных в пятницу, 15 ноября, в 10 ч. прийти к зданию суда, где рассматривали жалобу (ее должны рассмотреть в течение 7 дней с 13 ноября).

Каунасский участковый суд 8 ноября разрешил взять Венцкене под стражу на два месяца, мотивировав свое решение тем, что она может скрываться от правосудия.

Коллегия судей Каунасского окружного суда отказалась от рассмотрения апелляции, поскольку Венцкене в этом суде работала почти пять лет, поэтому у нее были рабочие или даже дружеские отношения с судьями этого суда, которые, как ожидалось, должны были рассматривать жалобу.

Судьи подчеркнули, что решение о неучастии в рассмотрении жалобы было принято ради того, чтобы общественность и участники процесса не усомнились в беспристрастности суда.

Апелляционный суд Литвы решил передать это дело на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд. Бывшая судья была доставлена в Литву в среду на прошлой неделе из Чикагской тюрьмы, где она содержалась с марта 2018 года.

Венцкене подозревают в неисполнении судебного решения, препятствовании деятельности судебного пристава, сопротивлении государственному служащему и в том, что она дала пощёчину Лаймуте Станкунайте. Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.

Бывшая судья и политик покинула Литву в 2013 году. В том же году Сейм лишил её правового иммунитета.