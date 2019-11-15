В 23.20 ч. военные взорвали взрыватель бомбы. Саму бомбу увезли в карьер, где ее уничтожат. Эвакуацию отозвали только после того как бомбу увезли со стройплощадки.
Сначала сообщалось, что эвакуируют жителей в радиусе 75 м от места, где найдена бомба, но в 20.30 ч. радиус эвакуации увеличили до 200 м.
Эвакуировали как жителей соседних домов, так и клиентов и работников торгового центра. Жителям стоящих в стороне домов рекомендовали не подходить к окнам и балконам.
Фотограф портала DELFI Кирилл Чаховский сообщал: "Охрана Panoramа не справляется с задачей. Люди рвутся назад в торговый центр, несмотря на то, что объявлено об эвакуации.
В социальных сетях местные жители сообщали, что полиция рекомендовала не находиться в тех помещениях, окна которых выходят в сторону стройплощадки, где найдена бомба. Если все окна жилья выходят на эту сторону, людям рекомендовали перебраться в более безопасное место.
На стройплощадке 14 ноября в 9 ч. была обнаружена советская авиационная бомба ФАБ-100 времен Второй мировой войны. По словам военных, взрыватель находился в боевом положении, это очень опасно для окружающих.
Было решено вызвать на помощь саперов из Каунаса. Сообщают, что на место происшествия они доставили специальное оборудование для нейтрализации бомбы.